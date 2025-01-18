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В Китае создали аналог Land Rover Defender. Он почти в 4 раза дешевле оригинала и уже продается в России

Текст: Алексей Шмидт
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Китайская автомобильная промышленность ужа давно отошла от модели 100-процентного копирования зарубежных машин, но все равно то и дело поглядывает на своих потенциальных конкурентов с «Запада». 

К примеру, не так давно «поднебесная» марка Chery, владеющая брендом iCar, представила свою новую модель, которая оказалась очень похожей на британский Land Rover Defender, но при этом удивила своей ценой в сравнении с аналогом. 

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Кроссовер iCar 03

Речь о кроссовере iCar 03, который сегодня уже продается в России (параллельный импорт). 

Машина обладает рядом внешних сходств с Land Rover Defender 90, вроде бочкообразных дверей, плоской кормы и вентиляционных отверстий между дверьми и крыльями с обеих сторон. Но технически это абсолютно разные автомобили.

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Кроссовер iCar 03

iCar 03 заявлен как полностью электрический и оснащается электромотором, выдающим 279 лошадиных сил. Покупатели могут выбрать два варианта аккумуляторов емкостью от 50,6 до 69,8 кВт/ч, а также задний или полный тип привода. 

Максимальная дальнобойность китайского аналога «Дефендера» на одном заряде составляет порядка 500 километров. 

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Интерьер кроссовера iCar 03

Арсенал «тройки» включает в себя 15,6-дюймовый дисплей мультимедийной системы, 2-зонный климат-контроль, акустику с восемью динамиками, рулевое колесо с подогревом, обогреваемые и вентилируемые передние кресла, панорамный люк и амбиентную подсветку салона с выбором 65 различных цветов. 

В Россию iCar 03 сегодня предлагают привезти по цене от 2,7 миллиона рублей. Это чуть ли не в 4 раза дешевле, чем «серые» автосалоны просят за параллельно импортированные Land Rover Defender 90. 

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Фото:Chery

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