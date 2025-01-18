Toyota получила астрономический штраф за мошенничество с выбросами дизельных двигателей

Концерн Toyota имеет в своем владении большой список брендов, среди которых есть компания, занимающаяся выпуском коммерческих машин. Ее название Hino Motors.

Недавно стало известно, что ей предстоит стать очередным автопроизводителем, который получит огромный штраф за махинации с занижением уровня выбросов дизельных моторов ее машин.

Утверждается, что Hino Motors направляла в североамериканскую организацию NHTSA, основным профилем которой является контроль за соблюдением всех правил безопасности на дорогах, ложные сведения и мошеннические данные с испытаний по уровню выбросов CO2.

Грузовой автомобиль Hino Motors

В Hino Motors приняли решение признать себя виновными и согласиться выплатить астрономический штраф в размере 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Эта сумма должна включить в себя как уголовные, так и гражданские штрафы.

Суббренд Toyota подтвердил, что действительно передал в специализированные ведомства ложные данные о 111 тысячах двигателей, выбросы CO2 в которых не соответствовали заявленным цифрам.

В компании согласились провести отзыв грузовых машин, в которых установлены такие моторы, и привести их в соответствие с требованиями.

Напомним, Toyota стала владельцем компании Hino Motors в 2001 году. Сегодня этот бренд продает как среднетоннажные коммерческие грузовые автомобили, так и тяжелые машины.