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Toyota Harrier переделают впервые за 6 лет: популярный японский кроссовер ждут радикальные изменения

Текст: Михаил Романченко
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Toyota работает над новым поколением своего популярного кроссовера Harrier. Мировая премьера этой новинки должна состояться во второй половине 2026 года, то есть ровно спустя 6 лет после премьеры актуальной итерации этой модели. 

Первая генерация Harrier увидела свет в 1997 году и была построена на базе тогдашней платформы седана Camry. Сегодня в строю четвертая генерация этого кроссовера, но до переезда в новую генерацию остается ждать недолго. 

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Toyota Harrier текущего поколения

Японские инсайдеры пишут, что свежий Harrier подвергнется существенным изменениям во внешности и технической части. Длина кузова машины составит 4750 мм, ширина – 1860 мм, а высота 1640 мм. Таким образом новинка окажется на 10 мм длиннее, на 5 мм шире и на 20 мм ниже предшественницы. 

Внешне автомобилю предстоит примерить на себе стиль купе-кроссовера со скошенными задними стойками кузова и крышей.

Дизайн боковин Toyota, вероятно, перенесет из концепт-кара Concept Sport Crossover, представленного на автосалоне в Шанхае 2022 года.

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Неофициальный рендер нового Toyota Harrier (response)

Машину ждет кардинально пересмотренная передняя часть, оформленная в духе нового C-HR с С-образными светодиодными огнями, а также сложный по форме бампер. 

Внутри фар расположится шесть прожекторов, а корме достанется уже примелькавшееся решение в виде «парящей крыши». 

Ходят слухи, что приводить в движение новый Harrier будет 1,5-литровый рядный 4-цилиндровый турбомотор, который создадут усилиями сразу трех компаний: Toyota, Subaru и Mazda. Он должен оказаться на 15% экономичнее и эффективнее, чем нынешний 2,5-литровый «атмосферник».

Кроме него кроссовер может обзавестись гибридной силовой установкой на базе этой же полуторалитровой «четверки», максимальная отдача которого в паре с электромотором составит порядка 320 лошадиных сил. 

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Фото:Response, Toyota

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