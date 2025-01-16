Индийская Tata выпустит новые премиум-электрокары, которые назовут Avinya

Индийский автопроизводитель Tata Motors планирует представить новый премиальный суббренд ориентированый на электромобили. Новая марка получит название Avinya и будет включать в себя исключительно роскошные электрокары, которые построят на «батарейной» архитектуре EMA Jaguar Land Rover.

Согласно источникам, знакомым с этим вопросом, в данный момент руководство Tata Motors обсуждает внутри компании пять проектов, которые носят названия P1, P2, P3, P4 и P5.

P1 представляет собой автомобиль, основанный на концепт-каре Avinya, представленном в 2022-2023 годах. Машина находится на финальной стадии разработки и должна появиться в продаже в 2026 году.

Концепт-кар Tata Avinya

В Tata рассчитывают, что автомобиль станет бестселлером и будет продаваться тиражом в 240 тысяч единиц в год. При этом электрокар параллельно должен оказаться самым дорогим в линейке этого индийского автопроизводителя.

Что касается проектов P2 и P3, то с ними пока официально ничего не решено. «Второй» задуман как проект 4,4-метрового вседорожника по типу Kia EV3, а «третий» может оказаться 4,9-метровым минивэном с оглядкой на Volvo EM90.

Два других автомобиля P4 и P5 могут стать лайфстайл-SUV, похожим на Range Rover Sport или Velar, а также полноразмерным внедорожником с тремя рядами сидений соответственно. Сроки их дебюта пока не раскрываются.