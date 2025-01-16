Преемник Stout: самый популярный кроссовер Toyota показали в кузове пикап

Кроссовер RAV4 является жемчужиной во всей линейке моделей японского автопроизводителя Toyota. Его продажи растут невероятными для большинства компаний темпами. К примеру, за минувший год прибавка в покупателях RAV4 составила целых 12,3% (до 925 тысяч 332 реализованных единиц), что вновь сделало его самым популярным SUV в гамме бренда.

Но что, если в Toyota решатся расширить список версий этой модели, и попытаются отобрать клиентов у нового популярного сегмента легковых пикапов, где сейчас доминируют Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Неофициальный рендер нового легкового пикапа Toyota (Evren Özgün Spy Sketch)

Поразмыслить на эту тему взялся независимый автомобильный художник и автор канала «Evren Ozgun Spy Sketch» на YouTube, представивший собственную интерпретацию пикапа на базе Toyota RAV4.

Что интересно, основным источником вдохновения в проекте стал не сам «РАВ4», а новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser (J250).

Неофициальный рендер нового легкового пикапа Toyota (Evren Özgün Spy Sketch)

Пиксельный мастер позаимствовал у этой модели оформление передней части кузова, тогда как в остальном автомобиль, показанный на скетчах, отличается от «двухсотпятидесятки» – от размеров до оформления боковин и, разумеется, кормы, свойственной пикапу.

В качестве отправной точки для нового пикапа Toyota, который мог бы стать преемником модели Toyota Stout, может выступить платформа TNGA, использовавшаяся как для создания RAV4, так и семейства Land Cruiser.

Справедливости ради, пока речи о том, что «Тойота» выпустит новый легковой пикап с несущим кузовом, не идет. А сама компания сосредоточена по большей части на линейке своих кроссоверов и внедорожников.