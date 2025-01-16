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Первый Ferrari Михаэля Шумахера из его особняка в Монако выставят на аукцион

Текст: Алексей Шмидт
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Первый в коллекции чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера автомобиль Ferrari, который долгое время пребывал в его особняке в Монако, готовятся выставить на торги. Речь идет о модели F355 GTS, которая досталась немцу сразу после того, как он присоединился к «Скудерии». 

Машина была построена в начале 1996 года и окрашена в элегантный цвет Blue Le Mans, а также может похвастать кожаным салоном Pella Crema. Считается, что ее доставкой к будущему чемпиону Ф1 занимался его личный менеджер Вилли Веббер.

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F355 GTS

F355 GTS известен тем, что является одним из лучших срендемоторных спортивных автомобилей в линейке Ferrari. 

Более того, конкретно этот экземпляр обладает традиционной шестиступенчатой механической коробкой передач, которую просил для себя гонщик. 

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Ferrari F355 GTS

В 2004 году у итальянского купе сменился владелец. Автомобиль был продан некоему спортивному журналисту, который теперь решил выставить его на аукцион. 

Спортивное купе оснащено 3,5-литровым атмосферным двигателем V8, развивающим более 380 лошадиных сил. 

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F355 GTS

Вместе с машиной покупателю достанется вся информация о сервисном обслуживании, которое проводилось исключительно в дилерском центре Ferrari в Монако. 

Торги за первый автомобиль Ferrari Михаэля Шумахера начнутся 4 февраля.

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Фото:Ferrari

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