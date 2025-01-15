Худшие модельные годы Toyota Land Cruiser: владельцы были недовольны своими внедорожниками

Toyota Land Cruiser является одним из самых почитаемых внедорожников в истории мирового автопрома. Начав свою жизнь как утилитарник, за десятилетия флагман линейки Toyota трансформировался в полноразмерную модель с обилием роскоши. Владельцы любят такие машины за способность преодолевать труднопроходимую местность, а также возможность использования автомобиля с комфортом для повседневных поездок.

Land Cruiser обладает великолепной репутацией с точки зрения надежности и долговечности, но далеко не все модельные годы машины были одинаково удачными.

1999 год

Конец 90-х запомнился для «Ленд Крузера» несколькими неприятными проблемами, которые сильно огорчили его владельцев.

В их числе оказались неполадки в антиблокировочной системы (ABS), приводившие в некоторых случаях к полному отказу тормозов. Часто эта «болячка» требовала дорогостоящего ремонта.

Кроме того, в машине сбоила трансмиссия. Обладатели Land Cruiser этого модельного года жаловались на грубые переключения передач, задержку включения или полный отказ АКПП.

Ну а вишенкой на торте стала фантомная проблема, связанная с непреднамеренным ускорением.

2000 год

В новое тысячелетие Land Cruiser перенес ряд проблем из прошлого, а также обзавелся свежими. Владельцы машин продолжали жаловаться на их коробки передач, вибрации и странные шумы на высоких скоростях, а также рассказывали о плохих тормозных характеристиках автомобилей.

2002 год

Несмотря на то, что в Toyota удалось избавиться от некоторых ранних неприятностей, Land Cruiser 2002 модельного года также оказался неидеальным.

В частности, во внедорожнике появились проблемы с контролем скорости (машина рвалась вперед без участия водителя, а также охлаждением двигателя, что приводило к внезапной потери мощности и перегреву мотора.

А еще владельцев таких автомобилей не устраивали высокие затраты на их техобслуживание, так как ломались они чаще, чем предшественники.

2008 год

2008-й год ознаменовал собой появление нового поколения внедорожника, который отличался от своих старших собратьев переделанным кузовом и обновленными технологиями. Но не обошлось без дефектов.

Обладатели Land Cruiser этого модельного года сообщали о грубых рывках при переключении передач и выходе трансмиссии из строя, а также рассказывали о частых неисправностях в электрической системе, связанные с датчиками.

В числе претензий к машине была ее низкая топливная экономичность, что вкупе с ростом цен на топливо в те времена сделало внедорожник гораздо менее привлекательным для покупателей.

2016 год

2016-й модельный год привнес во Land Cruser много современных обновлений, вот только к старым неисправностям вновь прибавились новые.

Как и прежде, владельцы внедорожников сетовали на грубые переключения передач, а также задержку в переключениях.

Затем в машине обнаружилась проблема с подушками безопасности, потребовавшая отзывной кампании.

Замкнули список неисправностей сбои в мультимедийной системе, которая только появилась в модели и заставила многих обладателей таких машин понервничать из-за завывания экрана, «отваливающейся» навигации и проблем с подключением к ней гаджетов.