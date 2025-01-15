Главный бестселлер Mazda впервые засветился на тестах: как он будет выглядеть

С появлением кроссовера CX-5 в линейке Mazda в 2012-м году эта модель практически сразу обрела звание главного бестселлера японского автопроизводителя. С тех пор «паркетник» неизменно входит в список самых популярных SUV на планете, а также пользуется лестными отзывами журналистов и его владельцев. Сегодня в строю вторая генерация CX-5, но уже совсем скоро свет увидит третье поколение этого кроссовера.

Накануне в Сеть утекло первое шпионское фото прототипа свежего CX-5, премьера которого запланирована на ближайший год.

Угол и качество обзора единственного снимка машины, а также камуфляж затрудняют возможность полноценно рассмотреть ее со стороны. Тем не менее даже сейчас понятно, что автомобиль получит знакомый внешний облик, перекликающийся с текущей итерацией модели, но с удлиненным кузовом и кормой в стиле CX-90 и хэтчбека Mazda3.

Первое шпионское фото Mazda CX-5 3 поколения (KindelAuto)

Ранее австралийский портал «Drive» воспользовался дебютным шпионским фото и показал с помощью дизайнера-любителя, известного как «Theottle», как может выглядеть Mazda CX-5 в 3 генерации без какой-либо маскировки.

Неофициальные рендеры новой Mazda CX-5 3 поколения (Theottle)

На иллюстрациях новое поколение CX-5 действительно оказалось практически неотличимо от нынешнего «паркетника» и выделялось на его фоне лишь точечными изменениями.

По слухам, длина машины должна увеличиться на 110 мм – до 4685 мм, что позволит ей обогнать большинство конкурентов и стать одним из самых крупных среднеразмерных SUV наряду с Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander.

В мае прошлого года Mazda подтвердила, что планирует добавить в CX-5 полностью гибридную систему, которую разработают собственные инженеры компании (в CX-50 сейчас используется гибрид от Toyota).

Премьера реформенного кроссовера может состояться в период с сентября по ноябрь 2025 года.