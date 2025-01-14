Юристам Ferrari точно не понравится этот обвес для Toyota Crown Sport

Несколько дней назад мы рассказывали о том, что блогеры нашли между абсолютно разными автомобилями Toyota Crown Sport и Ferrari Purosangue несколько удивительных сходств – практически идентичные длинные и низкие капоты, купеобразный профиль и усеченная задняя часть кузова. Но, похоже, гораздо раньше на это обратили внимание японские тюнеры из Aero Over.
Специалисты этого ателье подготовили для купе-кроссовера Toyota обвес, который превращает машину практически в визуальную копию гораздо более дорогого и быстрого «паркетника» Ferrari.
Crown Sport, переживший доработки от Aero Over, получил уникальный обвес бампера с выпирающей «губой», имитирующий эту деталь в итальянском Purosangue, специальный задний бампер с четырьмя выхлопными трубами и близкий по дизайну к оригиналу комплект колес.
Но для тех, кому сходства двух машин окажется недостаточно, тюнеры предлагают за дополнительную плату запутать еще больше зевак, наклеив на кузов «Тойоты» значки Crown, выполненные в стиле и цветовой гамме шильдиков Ferrari.
Такие эмблемы размещаются на крыльях, под капотом и на колесах, что делает Crown Sport в зеркалах заднего вида практически неотличимым от кроссовера Ferrari за 400 тысяч долларов.
Юридический отдел итальянского автопроизводителя вряд ли будет счастлив, увидев, как легко переделывают простую «Тойоту» в один из ее самых желанных автомобилей.
Впрочем, учитывая, что Aero Over продолжает продавать свой боди-кит для Crown Sport, что в суд на нее итальянцы (по крайней мере пока) не подали.