Юристам Ferrari точно не понравится этот обвес для Toyota Crown Sport

Несколько дней назад мы рассказывали о том, что блогеры нашли между абсолютно разными автомобилями Toyota Crown Sport и Ferrari Purosangue несколько удивительных сходств – практически идентичные длинные и низкие капоты, купеобразный профиль и усеченная задняя часть кузова. Но, похоже, гораздо раньше на это обратили внимание японские тюнеры из Aero Over.

Специалисты этого ателье подготовили для купе-кроссовера Toyota обвес, который превращает машину практически в визуальную копию гораздо более дорогого и быстрого «паркетника» Ferrari.

Toyota Crown Sport в боди-ките под Ferrari Purosangue от Aero Over

Crown Sport, переживший доработки от Aero Over, получил уникальный обвес бампера с выпирающей «губой», имитирующий эту деталь в итальянском Purosangue, специальный задний бампер с четырьмя выхлопными трубами и близкий по дизайну к оригиналу комплект колес.

Toyota Crown Sport в боди-ките под Ferrari Purosangue от Aero Over

Но для тех, кому сходства двух машин окажется недостаточно, тюнеры предлагают за дополнительную плату запутать еще больше зевак, наклеив на кузов «Тойоты» значки Crown, выполненные в стиле и цветовой гамме шильдиков Ferrari.

Шильдки Crown под Ferrari от Aero Over

Такие эмблемы размещаются на крыльях, под капотом и на колесах, что делает Crown Sport в зеркалах заднего вида практически неотличимым от кроссовера Ferrari за 400 тысяч долларов.

Юридический отдел итальянского автопроизводителя вряд ли будет счастлив, увидев, как легко переделывают простую «Тойоту» в один из ее самых желанных автомобилей.

Впрочем, учитывая, что Aero Over продолжает продавать свой боди-кит для Crown Sport, что в суд на нее итальянцы (по крайней мере пока) не подали.