Знаменитый рамный внедорожник Suzuki научили выглядеть как Hummer H2

Внедорожник Suzuki Jimny является одним тех автомобилей, которые были, остаются и будут на слуху на протяжении всего их жизненного цикла. Компактный вездеход любят фанаты офф-роуда, а также обычные люди, которым нравится, как машина выглядит.

Но среди поклонников этой модели есть фанаты Hummer. Похоже, что именно они решили пофантазировать на тему визуального превращения «Джимни» в копию легендарного американского вездехода.

В Сети завирусились изображения Suzuki Jimny, оснащенного обвесом, который превращает этот компактный рамный внедорожник в нечто, что издалека можно спутать с Hummer H2.

Слева – оригинальный Suzuki Jimny, справа – рендер с боди-китом в стиле Hummer H2 (Reddit)

Автомобиль на рендерах унаследовал у американской модели решетку радиатора с увеличенным количеством вертикальных ламелей, защитную пластину на переднем бампере, в которую интегрировали проушины для крюков, а также оранжевые фонари на крыше и «зубастые» покрышки.

Что интересно, на подобных переделах Jimny специализируется японское тюнинг-ателье DAMD, которое вполне могло бы взять этот виртуальный пакет доработок на свое вооружение.

Ранее эта компания стилизовала «Джимни» под старый Ford Bronco, а также под «Гелендваген», а затем превращала его за счет собственного боди-кита в Lancia Integrale и даже в Renault 4 Turbo.