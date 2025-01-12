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Знаменитый рамный внедорожник Suzuki научили выглядеть как Hummer H2

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Suzuki Jimny является одним тех автомобилей, которые были, остаются и будут на слуху на протяжении всего их жизненного цикла. Компактный вездеход любят фанаты офф-роуда, а также обычные люди, которым нравится, как машина выглядит. 

Но среди поклонников этой модели есть фанаты Hummer. Похоже, что именно они решили пофантазировать на тему визуального превращения «Джимни» в копию легендарного американского вездехода.

В Сети завирусились изображения Suzuki Jimny, оснащенного обвесом, который превращает этот компактный рамный внедорожник в нечто, что издалека можно спутать с Hummer H2. 

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Слева – оригинальный Suzuki Jimny, справа – рендер с боди-китом в стиле Hummer H2 (Reddit)

Автомобиль на рендерах унаследовал у американской модели решетку радиатора с увеличенным количеством вертикальных ламелей, защитную пластину на переднем бампере, в которую интегрировали проушины для крюков, а также оранжевые фонари на крыше и «зубастые» покрышки. 

Что интересно, на подобных переделах Jimny специализируется японское тюнинг-ателье DAMD, которое вполне могло бы взять этот виртуальный пакет доработок на свое вооружение.

Ранее эта компания стилизовала «Джимни» под старый Ford Bronco, а также под «Гелендваген», а затем превращала его за счет собственного боди-кита в Lancia Integrale и даже в Renault 4 Turbo.  

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Фото:Reddit

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