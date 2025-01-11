Пикап Toyota Hilux нового поколения удивит «злым» дизайном: спекулятивные рендеры

Пикап Hilux является одним из главных драйверов продаж в модельном ряду Toyota на мировом рынке.

Более того, согласно подсчетам «Автостат-инфо», это самый массовый представитель своего сегмента в России – по дорогам нашей страны сегодня едет более 74 тысяч единиц «Хайлаксов», а спрос на такие машины продолжает расти даже несмотря на остановку официальных поставок.

Вскоре этот бестселлер Toyota ожидает плановая смена поколений. Первые прототипы нового Hilux уже выехали на тесты в Таиланде.

Шпионское фото прототипа нового Toyota Hilux, сделанное в Таиланде

Взяв шпионские снимки машины за основу и вооружившись навыками работы в фотошопе знаменитый независимый дизайнер «Клебер Силва» из Бразилии показал, как будет выглядеть «Хайлакс» в свежей генерации.

Спекулятивный рендер нового Toyota Hilux (kdesignag/behance)

Автор изображений уверен, что новый Toyota Hilux удивит кардинальной переделкой своего имиджа и примерит на себе так называемый «злой» дизайн. Благодаря перелицованной передней части кузова, где поменяется форма фар, оптики, бампера, а также появится другой капот, машина получит гораздо более агрессивную внешность.

Изменения продолжатся сбоку, где теперь будет широкий пластиковый обвес, защищающий краску крыльев от царапин, а сзади дебютируют слегка другие фонари, перелицованный бампер и ставшие выше дуги безопасности.

Спекулятивный рендер нового Toyota Hilux (kdesignag/behance)

Чего ждать от технической стороны машины пока сказать сложно, ведь проект по-прежнему засекречен.

Впрочем, инсайдеры из Японии полагают, что машина переберется на модернизированную версию «тележки» TNGA-F и, вероятно, получит новую линейку двигателей.

Премьера Toyota Hilux нового поколения запланирована на 2025 год.