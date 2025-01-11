ДомойАвтоновости сегодняПикап Toyota Hilux нового поколения удивит «злым» дизайном: спекулятивные рендеры

Пикап Toyota Hilux нового поколения удивит «злым» дизайном: спекулятивные рендеры

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
397b86216441947.677fdc1082c9f 1

Пикап Hilux является одним из главных драйверов продаж в модельном ряду Toyota на мировом рынке.

Более того, согласно подсчетам «Автостат-инфо», это самый массовый представитель своего сегмента в России – по дорогам нашей страны сегодня едет более 74 тысяч единиц «Хайлаксов», а спрос на такие машины продолжает расти даже несмотря на остановку официальных поставок.

Вскоре этот бестселлер Toyota ожидает плановая смена поколений. Первые прототипы нового Hilux уже выехали на тесты в Таиланде.

img I86qHEw 1 1
Шпионское фото прототипа нового Toyota Hilux, сделанное в Таиланде

Взяв шпионские снимки машины за основу и вооружившись навыками работы в фотошопе знаменитый независимый дизайнер «Клебер Силва» из Бразилии показал, как будет выглядеть «Хайлакс» в свежей генерации.

397b86216441947.677fdc1082c9f 1 1
Спекулятивный рендер нового Toyota Hilux (kdesignag/behance)

Автор изображений уверен, что новый Toyota Hilux удивит кардинальной переделкой своего имиджа и примерит на себе так называемый «злой» дизайн. Благодаря перелицованной передней части кузова, где поменяется форма фар, оптики, бампера, а также появится другой капот, машина получит гораздо более агрессивную внешность.

Изменения продолжатся сбоку, где теперь будет широкий пластиковый обвес, защищающий краску крыльев от царапин, а сзади дебютируют слегка другие фонари, перелицованный бампер и ставшие выше дуги безопасности.

cd4f14216441947.677fdc1086b8d 2
Спекулятивный рендер нового Toyota Hilux (kdesignag/behance)

Чего ждать от технической стороны машины пока сказать сложно, ведь проект по-прежнему засекречен.

Впрочем, инсайдеры из Японии полагают, что машина переберется на модернизированную версию «тележки» TNGA-F и, вероятно, получит новую линейку двигателей. 

Премьера Toyota Hilux нового поколения запланирована на 2025 год.

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:kdesignag/behance, соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Modellista сделала первый электрический кроссовер Toyota похожим на...

Toyota собирается возродить легендарный спортивный автомобиль MR2. Подробности

Раскрыты лучшие годы выпуска Toyota Land Cruiser: владельцы...

Принципиально новая Лада Нива 3 (New Generation) вновь...

В России начали предлагать к заказу самый дешевый...

У болидов Ferrari в 2025 году будет новая...

Загадочный суперкар Jaguar из 90-х продадут дороже 20...

Любимый в США вседорожник Kia ждет кардинальный редизайн....

На этот раз не коробка: пикап Toyota Tacoma...

Китайский миллиардер захотел припарковать свой Rolls-Royce Ghost внутри...

Авторитетный японский журнал показал шестое поколение кроссовера Toyota...

Toyota может возродить названия Caldina и Carib в...

Гендиректор Xiaomi интересным образом отреагировал на обновление Tesla...

Новый Hyundai Palisade произвел в Корее фурор: срок...

Ричард Хаммонд из Top Gear и «Гранд Тур»...

Таинственный коллекционер купил самый редкий и дорогой Lamborghini,...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+