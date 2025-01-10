В России начали предлагать к заказу самый дешевый электрокар Mitsubishi

Электромобили гораздо дороже многих бензиновых и дизельных машин. Связано это в первую очередь из-за высокой стоимости их крупных литий-ионных батарей. Но некоторые компании выпускают ультрабюджетные электрокары с компактными аккумуляторами, которые по цене если опережают автомобили с ДВС, то не на много.

Одна из них – Mitsubishi, в портфолио которой самым доступным электромобилем является минивэн Minicab-MiEV. На днях мы выяснили, что теперь такая машина стала доступна и в России.

Minicab-MiEV вернулся на конвейер Mitsubishi в ноябре 2022 года после почти полуторагодовалой остановки производства.

Обновленный автомобиль отличился от предшественника новым силовым агрегатом, выдающим 42 лошадиные силы и 192 Нм крутящего момента, а также прибавившей в емкости батареей на 20 кВт/ч и новыми задними амортизаторами.

Арсенал компактного минивэна впервые включил в себя датчики парковки, систему автоматического торможения, а также ряд других полезных водительских ассистентов вроде контроля пределов полосы движения и управления светом фар.

В Россию Minicab-MiEV предлагают привезти из Японии в пассажирском варианте, вмещающим внутри до четырех человек.

На родине стоимость такого электрокара составляет 2 миллиона 430 тысяч иен (1 миллион 565 тысяч рублей), но в РФ его оценили дороже. За автомобиль серые импортеры хотят выручить 2 миллиона 100 тысяч рублей.