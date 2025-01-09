Таинственный коллекционер купил самый редкий и дорогой Lamborghini, заплатив за него баснословные деньги

В истории компании Lamborghini было немало эксклюзивных автомобилей, но только один является самым невероятным. Машина была выпущена в единственном экземпляре и исключительно в виде концепт-кара.

Прототип назывался Egoista и был построен в честь 50-летия Lamborghini в 2013 году. Идея заключалась в том, чтобы хранить этот автомобиль в музее, а не продавать кому-либо (отсюда и название «Эгоист»).

Но недавно появились слухи, что самый редкий «Ламбо» все-таки был продан за сумму, от которой компания просто не могла отказаться.

Lamborghini Egoista

В Сети пишут, что некий таинственный коллекционер купил Lamborghini Egoista, заплатив за него баснословную сумму в 117 миллионов долларов или более 12 миллиардов рублей.

Lamborghini регулярно выпускает единичные или ограниченные серии суперкаров. Ближайшие примеры – Countach LPI 800-4, Ultimae и Terzo Millennio. Но Egoista совсем другое дело.

Машина создавалась в качестве подарка от компании самой себе и представляет собой невероятный автомобиль.

Салон Lamborghini Egoista

Внутри концепта мог разместиться только один человек, а чтобы попасть внутрь или выбраться из кокпита, было необходимо снять руль как в болиде Формулы-1.

В салоне прототипа располагался проекционный дисплей и множество кнопок и переключателей, напоминающих даже не машину, а скорее истребитель.

Приводил в движение Egoista 5,2-литровый V10, развивающий 600 лошадиных сил.

Кто приобрел этот уникальный спортивный автомобиль неизвестно. Коллекционер предпочел остаться неназванным. В самой Lamborghini слухи о продаже одного из самых важных для компании суперкаров предпочли никак не комментировать.