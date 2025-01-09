Volkswagen утверждает, что электрокары гораздо надежнее бензиновых машин. Статистика говорит об обратном

Процесс электрификации модельных рядов крупных мировых автопроизводителей движется семимильными шагами. Даже несмотря на падение интереса к машинам, работающим на электричестве в последний год, компании не собираются отказываться от своих планов и стремлению к полному переходу на этот вид топлива.

В недавнем интервью глава отдела продаж VW Мартин Сандер раскрутил эту тему вновь, назвав как минимум одну причину, по которой всем стоит отказаться от использования машин с ДВС в пользу электромобилей.

По словам топ-менеджера немецкого автогиганта, электрокары гораздо надежнее автомобилей с ДВС. И чтобы это понять представитель Volkswagen предлагает пересадить всех клиентов компании на электромобили.

Что интересно, последнее исследование Consumer Reports прямо противоречит словам председателя совета директоров VW по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию.

Volkswagen ID.4 X

Согласно ему, владельцы электрокаров в 42% чаще сталкиваются с техническими проблемами в своих машинах, нежели обладатели автомобилей с ДВС.

Впрочем, статистика говорит о резком улучшении этого показателя, ведь двумя годами ранее у «электричек» было на 79% больше неисправностей, чем у бензиновых и дизельных автомобилей.

Но еще забавнее все выглядит, когда в подобных исследованиях получается взглянуть на позиции конкретных автопроизводителей и их моделей. Так, к примеру, в самом последнем анализе от CR, опубликованном в декабре 2024 года, говорится, что электрокар VW ID.4 входит в список наименее надежных новых машин.

Модель собрала плохие отзывы от своих владельцев и показала себя одной из самых проблемных среди электрокаров.