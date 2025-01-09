ДомойАвтоновости сегодняVolkswagen утверждает, что электрокары гораздо надежнее бензиновых машин. Статистика говорит об обратном

Volkswagen утверждает, что электрокары гораздо надежнее бензиновых машин. Статистика говорит об обратном

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2024 volkswagen id 4 103 6667291b782cb

Процесс электрификации модельных рядов крупных мировых автопроизводителей движется семимильными шагами. Даже несмотря на падение интереса к машинам, работающим на электричестве в последний год, компании не собираются отказываться от своих планов и стремлению к полному переходу на этот вид топлива.

В недавнем интервью глава отдела продаж VW Мартин Сандер раскрутил эту тему вновь, назвав как минимум одну причину, по которой всем стоит отказаться от использования машин с ДВС в пользу электромобилей.

По словам топ-менеджера немецкого автогиганта, электрокары гораздо надежнее автомобилей с ДВС. И чтобы это понять представитель Volkswagen предлагает пересадить всех клиентов компании на электромобили.

Что интересно, последнее исследование Consumer Reports прямо противоречит словам председателя совета директоров VW по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию. 

id4 x 1
Volkswagen ID.4 X

Согласно ему, владельцы электрокаров в 42% чаще сталкиваются с техническими проблемами в своих машинах, нежели обладатели автомобилей с ДВС.

Впрочем, статистика говорит о резком улучшении этого показателя, ведь двумя годами ранее у «электричек» было на 79% больше неисправностей, чем у бензиновых и дизельных автомобилей. 

Но еще забавнее все выглядит, когда в подобных исследованиях получается взглянуть на позиции конкретных автопроизводителей и их моделей. Так, к примеру, в самом последнем анализе от CR, опубликованном в декабре 2024 года, говорится, что электрокар VW ID.4 входит в список наименее надежных новых машин. 

Модель собрала плохие отзывы от своих владельцев и показала себя одной из самых проблемных среди электрокаров. 

Наш ТГ-канал и Google News

Фото:Volkswagen
ИСТОЧНИК:Autonews

Читайте также:

Последние новости:

Таинственный коллекционер купил самый редкий и дорогой Lamborghini,...

Каким будет новый популярный седан Hyundai C-класса. Изображения

Активный капот Tesla оставляет владельцев ее машин без...

Во Франции включили оригинал Lada Largus в число...

Спецназ Катара получит пуленепробиваемые внедорожники Chevrolet Suburban Shield

У Honda может появиться собственный большой внедорожник. Все...

Инсайдер назвал потенциальную цену новой Lada Niva Sport

Бывший самый популярный пикап в России сделал шаг...

Segway представил электрические велосипеды, которые невозможно украсть

Старейший корейский седан может примерить лицо нового Hyundai...

Криштиану Роналду купил автомобиль, который терпеть не может...

У 5-дверного Suzuki Jimny будет специальная версия Rhino...

Honda CR-V вернулась в Россию, но теперь под...

Владельцы внедорожников Lexus GX жалуются, что пластиковая отделка...

Toyota Corolla 13 поколения появится в 2026 году....

Первый исполинский вседорожник Xiaomi c 7-местным салоном подловили...

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+