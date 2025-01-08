Бывший самый популярный пикап в России сделал шаг в девятое поколение. Первые фото из Таиланда

Среднеразмерный пикап Toyota Hilux является одной из самых возрастных моделей в линейке японского автопроизводителя. Первая генерация этого утилитарника увидела свет в далеком 68-м году прошлого столетия, а сегодня на рынке предлагается его восьмое поколение.

Практически сразу, как Hilux появился в России, он тут же стал самым популярным пикапом в РФ. Череда незначительных обновлений, которая ведется на протяжении уже 10 лет, должна завершиться в 2025 году, когда Toyota представит совершенно новый «Хайлакс».

Прототип Toyota Hilux девятого поколения (Headlightmag)

Накануне в тайской прессе появились первые фотографии девятой генерации Toyota Hilux, которую обкатывают на дорогах Бангкока. Снимками прототипов этой модели поделилось издание «Headlightmag».

Попавший в фотообъектив автомобиль был плотно замкамуфлирован. Но даже несмотря на это уже сейчас можно понять, что машине предстоят глобальные изменения в дизайне и серьезные отличия от действующей генерации Hilux.

Прототип Toyota Hilux девятого поколения (Headlightmag)

Новинка может обзавестись узкой оптикой, широкой решеткой радиатора с сетчатым рисунком, другим бампером, более высоким капотом, а также переделанной кормой.

Прототип Toyota Hilux девятого поколения (Headlightmag)

Технические изменения модели до сих пор держатся в тайне, но инсайдеры полагают, что кардинальных перемен в агрегатной линейке пикапа ждать не стоит. Несмотря на переезд на платформу TNGA-F, новый Hilux сохранит свою актуальную гамму двигателей, но вся она подвергнется незначительной модернизации.

Основными конкурентами одной из главных новинок Toyota на ближайшие годы видят модели Ford Ranger и Mitsubishi L200/Triton.