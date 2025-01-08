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Honda CR-V вернулась в Россию, но теперь под другим названием и с другим дизайном

Текст: Михаил Романченко
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Кроссовер Honda CR-V долгое время был одним из самых популярных автомобилей сегмента SUV в России. Такие машины покупали за их вместительный салон, отличную управляемость и надежность, но в январе 2022 года CR-V, как и другие модели «Хонды», покинули наш рынок.

Впрочем, спустя три года популярный японский «паркетник» вернулся в РФ, правда под другим названием.

На днях в России начали продавать кроссоверы Honda Breeze. Это аналог оригинального Honda CR-V, но выпускаемый для Китая совместным заводом «Хонды» и местного автопроизводителя GAC.

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Honda Breeze

Такие машины отличаются от настоящих «сервантов» внешним дизайном – у Breeze другое оформление «передка» и кормы, а также пластиковый обвес, выкрашенный в цвет кузова.

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Салон Honda Breeze

Салон кроссовера практически идентичен оригинальному CR-V и выделяется лишь слегка иной прострочкой кресел. 

Технически приехавший в Россию Honda Breeze и вовсе является полноценной копией глобальной модели.

Машина оборудована полуторалитровой «наддувной четверкой», развивающей 193 лошадиные силы мощности и 243 Нм максимального крутящего момента. ДВС работает в связке с вариатором и полным приводом.

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Слева – Honda Breeze, справа – Honda CR-V

В Китае Honde Breeze, как и Honda CR-V, продается в 5-местной и 7-местной версиях. Какой именно вариант кроссовера доехал до российского рынка – не уточняется. Зато известна его цена.

За новый автомобиль, прибывший в распоряжение «серых» автосалонов из КНР, просят 3 миллиона 387 тысяч рублей. 

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Фото:Honda

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