Mitsubishi удивила концептом минивэна Delica для экстремальных путешествий

Токийский автосалон 2025 года, который откроет свои двери для журналистов и публики через 3 дня, обещает целую россыпь премьер от ведущих японских автопроизводителей. Часть из них были заявлены заранее и представляют собой сильно модернизированные автомобили, способные удивить своими необычными решениями.

Одним из них предстоит оказаться минивэну Mitsubishi Delica D:5, который ожидает в ближайшие годы плановую смену поколения.

Mitsubishi Delica Black Edition Active Seeker Concept

В преддверии мероприятия «Митсубиси» опубликовала в Сети изображения нескольких автомобилей, которые покажут на грядущей выставке. Среди них оказались кроссовер Outlander и пикап Triton, пережившие кардинальные перемены в дизайне и оснащении.

Концепты Mitsubishi Outlander PHEV Night Seeker и Mitsubishi Triton Hiromi

Но еще интереснее оказался концепт Delica D:5, который судя по своему внешнему виду предназначен для экстремальных путешествий.

Машина получила название Black Edition Active Seeker Concept и основана на оригинальной «Делике» текущего поколения. От заводского кросс-минивэна автомобиль отличается специальной ливреей с низкой насыщенностью зеленого цвета и необычной графикой, которая делает машину малозаметной в лесу, а также защитным снаряжением, внедорожными колесами и палаткой, установленной на крыше.

Mitsubishi Delica Black Edition Active Seeker Concept

Технические характеристики специальной Delica компания пока не раскрыла, но, скорее всего, она у концепта не отличается от заводской модели. Это 2,3-литровый турбодизель на 145 лошадиных сил и 380 Нм, работающий в паре с полным приводом и 8-скоростным «автоматом».

Живой дебют специальной «Делики» состоится 10 января.