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В 2025 году Toyota выпустит новый рамный внедорожник. Он хорошо известен в России

Текст: Алексей Шмидт
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Действующая генерация рамного внедорожника Toyota Fortuner появилась 10 лет назад, а 5 лет назад эта модель пережила последнее крупное обновление.

2025 год должен стать годом премьеры новой генерации «Форчунера». Как реформенный внедорожник изменится? Собрали все известные на сегодняшний день факты об этом проекте.

Fortuner хорошо известен в России, поскольку продавался на нашем рынке на протяжении многих лет и пользовался неплохим спросом среди любителей проходимых внедорожников. Ожидается, что в третьем поколении машина сохранит свои качества, демонстрируемые за пределами асфальта, и, возможно, даже улучшит их за счет новой платформы.

В основу автомобиля должна лечь свежая архитектура. Вместо «тележки» Hilux новый Fortuner будет использовать платформу TNGA-F, на которой ранее были построены все актуальные «Ленд Крузеры». 

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Неофициальный рендер нового Toyota Fortuner (Theottle)

По слухам, машину ждут кардинальные перемены в дизайне. Внедорожнику может достаться переделанная решетка радиатора, модернизированные бамперы, более широкий пластиковый обвес по периметру кузова, защищающий его от микро-повреждений, новые 2-цветные легкосплавные колесные диски и обновленный узел фар со встроенными дневными ходовыми огнями. 

Вместе с косметикой автомобилю достанется другой двигатель. Вместо существующего 2,8-литрового турбодизеля на 204 л.с. под капотом внедорожника расположится новый 2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 400 лошадиных сил и 549 Нм крутящего момента.

В Toyota утверждают, что новый силовой агрегат окажется на 30% энергоэффективнее предшественника, а также будет гораздо более экологичным благодаря сниженному углеродному следу.

Премьера нового Toyota Fotruner состоится до середины 2025 года. 

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Фото:Theottle

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