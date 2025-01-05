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Самый большой, роскошный и дорогой автомобиль Hyundai. Изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В портфолио Hyundai премиальная марка Genesis появилась в 2015 году. С тех пор она постепенно разрасталась моделями, в число которых вошли как седаны, так и кроссоверы. Но вскоре ее ждет важное пополнение, ведь к премьере готовится самый большой, роскошный и дорогой автомобиль этого южнокорейского бренда. 

Речь идет о кроссовере Genesis GV90. Его премьера ожидается в 2025 году. Машину собирались представить раньше, но, по слухам, дебют автомобиля отодвинула его необычная конструкция дверей. 

На днях независимый дизайнер «NYMammoth» показал, как Genesis GV90 будет выглядеть в серийном варианте. В Сеть выложили его неофициальные изображения, судя по которым машина останется верна концепции Neolun, представленной весной 2023 года на автосалоне в Нью-Йорке. 

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Неофициальный рендер Genesis GV90

Кроссоверу на рендерах досталась двухэтажная оптика, объединенная светодиодной полосой ДХО в форме треугольника. Ниже будет располагаться сетчатая решетка радиатора, обрамленная хромированной дугой. 

По бокам машины видны пороги, улучшающие посадку в автомобиль, а также скрытые в дверях ручки и необычные колесные диски, характерные для электрокаров.

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Салон концепт-кара Genesis Neolun

Техническая сторона GV90 скрыта за семью печатями, но ходят слухи, что кроссовер будет построен на базе аккумуляторно-электрической трансмиссии, обеспечивающей запас хода свыше 600 километров. Отдача электромотора автомобиля составит примерно 600 лошадиных сил. 

Цены на новинку Genesis обещают раскрыть ближе к ее презентации. Тем не менее корейские инсайдеры полагают, что кроссовер окажется самым дорогим в гамме Hyundai. Его базовая стоимость может превысить цифру в 100 миллионов вон или 7,5 миллиона рублей. 

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Фото:NYMammoth, Hyundai

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