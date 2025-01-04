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Представлен самый крутой Lexus GX на планете. Он пуленепробиваемый

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
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Популярный внедорожник Lexus GX увидел свет в новом поколении в прошлом году. Впоследствии у него появилась специальная «хардкорная» версия Overtrail, которая считалась самой крутой в его семействе. 

Но в конце 2024 года перебить ее взялись автооружейники из ателье Inkas. Специалисты из канадской фирмы подготовили модификацию GX, которая призвана спасать жизни людей, находящихся внутри. 

Супер-бронь

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Бронированный Lexus GX от Inkas

Защитить кузов и салон Lexus GX было решено по уровню BR6. Это означает, что машина будет способна выдерживать обстрелы из винтовочных патронов калибра 7,62 мм и даже взрывы нескольких ручных гранат. 

Внешне внедорожник выглядит как стоковый, но обладает вшитыми между кузовом и салоном панелями из баллистической стали и многослойным баллистическим стеклом военного класса, а также специальной перегородкой сзади. 

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Бронированный Lexus GX от Inkas

В Inkas предлагают для внедорожника множество дополнительных опций. К примеру, можно добавить в пуленепробиваемый пакет бронирование моторного отсека или защиту радиатора, а также установку аварийного люка в крыше. 

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Бронированный Lexus GX от Inkas

Без дополнительной мощности

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Бронированный Lexus GX от Inkas

Технически автомобиль отличается от заводского GX наличием системы фильтрации воздуха, видеонаблюдения с 360-градусным обзором, камер ночного видения и многого другого.

А вот чего у внедорожника нет, так это дополнительной мощности, которая бы ему сильно пригодилась, учитывая заметно выросшую массу. 

Базовая производительность машины составляет 349 лошадиных сил, поэтому бронированный автомобиль будет заметно медленнее обычного.

Стоимость пуленепробиваемого пакета для Lexus GX в Inkas готовы раскрыть только своим потенциальным клиентам. 

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Фото:Inkas Armored

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