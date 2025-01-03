Один из самых продаваемых SUV в мире получит совершенно новый дизайн. Изображения

Работы над новым поколением кроссовера Toyota RAV4 продолжаются. Один из самых популярных SUV на планете, уступающий согласно исследованию «Focus2Move» только Tesla Model Y (925 тысяч 332 против 973 тысячи 463 продажи за 2024 год), сменит генерацию уже в течение этого года.

Прототипы нового RAV4 недавно выехали на первые тесты, что дало почву для размышлений для автомобильных дизайнеров-любителей. Накануне один из них подготовил очередные рендеры, демонстрирующие возможный экстерьер «РАВ4» будущего поколения.

Неофициальный рендер нового Toyota RAV4 (Enhance_Cars)

Автором изображений является художник с ником «Enhance_Cars». Он предполагает, что в новому RAV4 достанется совершенно другой дизайн по сравнению с его предшественником.

В шестой генерации имеет высокие шансы обзавестись кардинально пересмотренной «лицевой» частью кузова, где поменяется практически все – от капота до фар, решетки радиатора и бампера.

Боковины претерпят менее существенные перемены, но все же будут щеголять другими выштамповками дверей и иной по форме пластиковой защитой. Тогда как корма кроссовера получит новую крышку багажника и сквозные фонари в виде единой горизонтальной полосы.

Неофициальный рендер нового Toyota RAV4 (Enhance_Cars)

В основу машины, как и до этого, ляжет современная платформа TNGA. Ожидается, что продавать RAV4 6 поколения будут как с традиционными ДВС, так и гибридами, а в будущем для этой модели обещают даже полностью электрический вариант.