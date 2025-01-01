Самый желанный автомобиль на планете готовится к переходу в новое поколение. Изображения

Toyota Corolla является абсолютным бестселлером среди автомобилей в мире. Согласно «Focus2Move» 2024-й год было продано более 1 миллиона таких машин. Сейчас на рынке доступна генерация «Короллы», появившаяся в 2018 году, но вскоре это изменится. Ведь «Тойота» работает над совершенно новым поколением этого ультра-успешного автомобиля.
Художник-любитель из Малайзии, ставший известным в сети под ником «Theottle», решил пофантазировать на тему дизайна этой модели в свежей итерации. Специалист по компьютерной графике создал несколько рендеров, демонстрирующих экстерьер совершенно новой Corolla.
Дизайнер уверен, что будущее поколение «Короллы» ждут кардинальные перемены в экстерьере.
Машине может достаться оформление передней части кузова, которое ранее дебютировало на седане Crown. В нем основными характерными чертами стали необычные фары, плавно перетекающие в узкую решетку радиатора, а также покатый капот и агрессивный бампер.
По бокам машины художник решил разместить пластиковый обвес, прикрывающий нижние части дверей, как в кроссоверах, а сзади перерисовал фонари, изменив их форму и добавив светящуюся планку через всю крышку багажника, а также другой бампер.
Какие перемены ждут техническую сторону новой Corolla пока неизвестно, но ранее японские инсайдеры сообщали, что автомобилю может достаться новейшая гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,5-литровой рядной «четверки».
Совокупная отдача ДВС и электромотора составит порядка 130 лошадиных сил, но в «топовых» версиях производительность системы будет равна 180 «силам».
Благодаря улучшенной эффективности машина, по слухам, сможет проезжать без дозаправки на полностью заряженном аккумуляторе свыше 2 тысяч км.
Появление нового поколения Toyota Corolla запланировано на 2026 год.