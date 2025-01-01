Самый желанный автомобиль на планете готовится к переходу в новое поколение. Изображения

Toyota Corolla является абсолютным бестселлером среди автомобилей в мире. Согласно «Focus2Move» 2024-й год было продано более 1 миллиона таких машин. Сейчас на рынке доступна генерация «Короллы», появившаяся в 2018 году, но вскоре это изменится. Ведь «Тойота» работает над совершенно новым поколением этого ультра-успешного автомобиля.

Художник-любитель из Малайзии, ставший известным в сети под ником «Theottle», решил пофантазировать на тему дизайна этой модели в свежей итерации. Специалист по компьютерной графике создал несколько рендеров, демонстрирующих экстерьер совершенно новой Corolla.

Неофициальный рендер Toyota Corolla нового поколения (Theottle)

Дизайнер уверен, что будущее поколение «Короллы» ждут кардинальные перемены в экстерьере.

Машине может достаться оформление передней части кузова, которое ранее дебютировало на седане Crown. В нем основными характерными чертами стали необычные фары, плавно перетекающие в узкую решетку радиатора, а также покатый капот и агрессивный бампер.

По бокам машины художник решил разместить пластиковый обвес, прикрывающий нижние части дверей, как в кроссоверах, а сзади перерисовал фонари, изменив их форму и добавив светящуюся планку через всю крышку багажника, а также другой бампер.

Неофициальный рендер Toyota Corolla нового поколения (Theottle)

Какие перемены ждут техническую сторону новой Corolla пока неизвестно, но ранее японские инсайдеры сообщали, что автомобилю может достаться новейшая гибридная силовая установка, построенная вокруг 1,5-литровой рядной «четверки».

Совокупная отдача ДВС и электромотора составит порядка 130 лошадиных сил, но в «топовых» версиях производительность системы будет равна 180 «силам».

Благодаря улучшенной эффективности машина, по слухам, сможет проезжать без дозаправки на полностью заряженном аккумуляторе свыше 2 тысяч км.

Появление нового поколения Toyota Corolla запланировано на 2026 год.