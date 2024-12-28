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Mitsubishi Delica в новом кузове (D:6): что о ней известно

Текст: Алексей Шмидт
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Линейка моделей Mitsubishi в последние годы пережила заметное преображение, но дальше все будет только лучше. По крайней мере это обещают в самой компании. Одной из самых интересных ее премьер, намеченных на ближайшие 12 месяцев, считается новое поколение минивэна Mitsubishi Delica. 

Долгожданный автомобиль должен дебютировать в конце 2025 года и появиться в продаже в 2026-м. Что о нем известно – в материале Daily-Motor.

Что за Mitsubishi Delica D:6

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Delica D:X Concept 2023

Предвестником этого автомобиля стал концепт-кар Mitsubishi D:X, представленный на токийском автосалоне 2023 года. Предполагается, что серийная машина получит необычный внешний вид, кардинально разнящийся с нынешним устаревшим обликом модели D:5.

Кузов новой «Делики» растянется до 4,8-метра, а ширина и высота машины будут равна по 1,8-метра. Увеличенные габариты обеспечат минивэну более вместительный салон, а также расширенные возможности трансформации сидений.

Что по технике

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Официальный тизер новинок Mitsubishi (посередине – Delica D:6)

Инсайдеры предполагают, что Delica D:6 получит новую раму, в которой «ребра» расположатся вертикально (в форме буквы П). Благодаря пересмотренной конструкции инженерам удастся сделать кузов автомобиля жестче на скручивание.

У автомобиля не будет электромотора. Вместо него «Делике» достанется подключаемая гибридная система, которая будет унаследована минивэном у родственного кроссовера Outlander. В ее основу ляжет 2,4-литровый бензиновый двигатель. 

Вместе с мотором у «Аутлэндера» будет заимствована и система полного привода S-AWC, которая, по слухам, пройдет через процедуру улучшений. 

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Фото:Best Car, Mitsubishi

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