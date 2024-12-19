Toyota готовит компактный пикап, который появится в 2027 году

Японский автопроизводитель Toyota поделился со своими дилерами информацией о будущей стратегии на бразильском рынке, в которую вошел некий компактный пикап. Дебют машины запланирован на 2027 год, а в качестве основы для нее выступит концепт EPU 2023 года, отличавшийся гибридной трансмиссией, системой полного привода и цельной конструкцией кузова.

Как сообщает издание «Motor1 Argentina», новый утилитарник «Тойоты» станет частью значительных инвестиций компании в регион в размере 2 миллиарда 200 миллионов долларов.

Концепт Toyota EPU 2023

Эти деньги уйдут на дальнейшее развитие платформы TNGA, а также усовершенствованные гибридные (HEV) и подключаемые гибридные (PHEV) силовые агрегаты с увеличенной мощностью и опцией полного привода.

Ожидается, что дизайн пикапа будет черпать вдохновение в концепции EPU. Прототип обладал длиной более 5 метров, а также мог похвастать большой колесной базой, растянутой до 3,3-метра. Он также отличался продуманным грузовым отсеком сзади, который можно было трансформировать и увеличить его вместительность.

Концепт Toyota EPU 2023

В модельной линейке новинка Toyota должна расположиться на ступеньку ниже Hilux. Название машины пока не объявлено, но известно, кому она бросит вызов.

В качестве конкурентов нового гибридного пикапа с полным приводом должны выступить Ford Mavericks, Chevrolet Montana, Fiat Toro и другие представители этого сегмента в Латинской Америке.