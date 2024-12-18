В Россию привезли купе-кроссовер Renault-Samsung

В 2019-м году на российском рынке начались продажи купеобразного кроссовера Renault Arkana, а годом спустя эта модель обзавелась родственником в Южной Корее. Там машину собирало совместное предприятие Renault-Samsung и продавало этот автомобиль под именем XM3.

Накануне выяснилось, что как минимум один экземпляр этого кроссовера привезли в Россию параллельные импортеры.

Renault-Samsung XM3

Купеобразный «паркетник» от Renault-Samsung ничем не отличается от «отечественной» Arkana, которая несколько лет была доступна для местных покупателей, но затем с уходом из РФ Renault покинула наш рынок. Единственное исключение – разные шильдики на кузове и в салоне машин.

Ввезенный по «серому» импорту экземпляр XM3 оснащен 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, выдающим 121 л.с. В паре с ним работает вариатор CVT и передний привод.

Renault-Samsung XM3

Ценник на новинку параллельного ввоза в России составляет 3 миллиона 650 тысяч рублей.

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