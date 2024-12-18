ДомойАвтоновости сегодняВ Россию привезли купе-кроссовер Renault-Samsung

В Россию привезли купе-кроссовер Renault-Samsung

Текст: Алексей Шмидт

Это аналог хорошо известной у нас модели

менее 2 мин.
scale 2400 1

В 2019-м году на российском рынке начались продажи купеобразного кроссовера Renault Arkana, а годом спустя эта модель обзавелась родственником в Южной Корее. Там машину собирало совместное предприятие Renault-Samsung и продавало этот автомобиль под именем XM3.

Накануне выяснилось, что как минимум один экземпляр этого кроссовера привезли в Россию параллельные импортеры. 

scale 2400
Renault-Samsung XM3

Купеобразный «паркетник» от Renault-Samsung ничем не отличается от «отечественной» Arkana, которая несколько лет была доступна для местных покупателей, но затем с уходом из РФ Renault покинула наш рынок. Единственное исключение – разные шильдики на кузове и в салоне машин. 

Ввезенный по «серому» импорту экземпляр XM3 оснащен 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, выдающим 121 л.с. В паре с ним работает вариатор CVT и передний привод.

scale 2400 2
Renault-Samsung XM3

Ценник на новинку параллельного ввоза в России составляет 3 миллиона 650 тысяч рублей. 

Ранее мы рассказывали о перспективной новинке «АвтоВАЗа» Лада Искра, которая появится в 2025 году.

Источник:Авито
Фото:Renault-Samsung

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+