Майк Тайсон владел экземпляром одного из лучших автомобилей из 90-х

Майк Тайсон не так давно взорвал интернет шумихой, поднявшейся вокруг его боя с Джейком Полом. Несмотря на то, что скандальная победа в нем досталась актеру и видеоблогеру, «Железный Майк» обладает впечатляющим послужным списком побед на ринге. Такой успех принес ему неплохое состояние, а сам боксер нередко тратил его на лучшие автомобили в мире.

Так, к примеру, в 90-х Тайсон стал обладателем одного из самых потрясающих суперкаров всех времен, но не поразительного Bugatti EB 110, который купил чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер, и не легендарного McLaren F1, установившего рекорд максимальной скорости, продержавшегося более 10 лет.

Чемпион мира по боксу обратил свое внимание на Jaguar XJ220. Обладая поразительным силуэтом и «максималкой» в 354 километра в час этот суперкар по-прежнему остается одним из самых быстрых автомобилей в истории.

Но в отличие от своих конкурентов из 90-х, под капотами которых работали 12-цилиндровые агрегаты, XJ220 питался 3,5-литровым V6 и массивными турбокомпрессорами, выдававшими 542 лошадиные силы.

Ходят слухи, что «Железный Майк» приобрел свой Jaguar после знаменитого боя 1997 года с Эвандером Холифилдом. Сколько он заплатил за него тогда – неизвестно, но сейчас средняя цена XJ220 составляет порядка 553 тысяч долларов или 57 миллионов рублей.

К несчастью для чемпиона, в 2003 году ему пришлось пройти через процедуру банкротства и распродать многие из своих любимых автомобилей. Хуже всего, что серебристый Jaguar XJ220 оказался среди жертв этой неудачной главы в жизни Тайсона.