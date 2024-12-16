В Россию начали поставлять китайский аналог кроссовера Toyota C-HR

Кроссоверу Toyota C-HR, который долгое время предлагался на российском рынке официально, нашлась неофициальная замена. Серые импортеры приступили к ввозу в нашу страну аналога этой модели, которая выпускается исключительно в Китае и для «поднебесного» рынка.

Речь идет о модели Toyota Izoa. Такие автомобили собирают на мощностях совместного завода FAW и «Тойоты» в КНР и предлагают там как в виде бензинового автомобиля, так и в качестве 100-процентного электрокара.

Toyota Izoa (Toyota)

На рынок России пока приехали исключительно машины, работающие на бензине. Их оснащение одинаковое и включает в себя 2-литровый «атмосферник», развивающий 171 лошадиную силу. Автомобиль использует в качестве трансмиссии классический «тойотовский» вариатор, а его привод может быть исключительно передним.

Toyota Izoa (Toyota)

Как и оригинальный Toyota C-HR, Izoa базируется на архитектуре TNGA-C. Машина обладает длиной в 4,4-метра, шириной в 1,8-метра и высотой в 1,6-метра при расстоянии между осями в 2,6-метра.

В оснащение компактного вседорожника входит мультируль, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, кондиционер, система запуска двигателя с кнопки и многое другое.

Цены на Toyota Izoa в России варьируются от 3 миллионов 50 до 3 миллионов 399 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации и автосалона, выставившего автомобиль на продажу.