Самый надежный спортивный автомобиль в мире делает Mazda

Mazda обладает обширной линейкой моделей и практически все из них славятся своей надежностью. Более того, в этом списке есть одно спортивное авто, которое считается не просто крепким, а самым крепким в мире.

В последнем исследовании аналитического издания «Consumer Reports» говорится, что компактный японский родстер Mazda MX-5 является самым безотказным автомобилем в спортивном сегменте на рынке в 2024 году.

Среди всех протестированных «CR» машин MX-5 стал единственным спорткаром, попавшим в десятку в категории «Надежность».

Mazda MX-5 (Mazda)

Помимо общей оценки машины, которая составила 83 балла из 100, владельцы присвоили этой модели «Мазды» прогнозируемый рейтинг надежности в 84 балла из 100, а в резюме исследования говорилось следующее:

«Мы подтверждаем, что Mazda MX-5 2024 года намного надежнее, чем средний новый автомобиль. Прогноз основывался на данных моделей 2022 и 2023 модельных годов, а также не общей оценке бренда «Мазда».

Еще одним аспектом, который позволил MX-5 получить высокую оценку судей, стала общая удовлетворенность машиной среди владельцев.

Немаловажным фактором, который вызвал такую лояльность к модели, стала ее цена. В США за Mazda MX-5 просят от 37 тысяч 350 долларов или 3 миллиона 850 тысяч рублей. За эти деньги практически невозможно купить ни один другой новый спортивный автомобиль.