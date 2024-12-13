3 последних автомобиля Toyota доказали, что она больше не самый надежный автопроизводитель в мире

Все привыкли к тому, что автомобили Toyota – это синоним слова «надежность». Причем неважно, речь идет о легковушке, либо и внедорожнике или даже пикапе.

Но последние новинки, в которых японский автопроизводитель отошел от своего старого подхода – не использовать непроверенные технологии, а также дотошно следить за процессом производства, сильно подвели компанию. Таких автомобилей набралось сразу 3.

Toyota Tundra

Toyota Tundra

Один из популярных в США пикапов Toyota, который с 2022 по 2023 год собрал в себе множество жалоб со стороны покупателей.

Владельцы машин сетовали на проблемы с надежностью, что впоследствии привело к крупной отзывной кампании. У «Тундры» тех модельных лет имелись серьезные проблемы с двигателем, которые проявлялись стуком, потерей мощности и невозможностью запуска.

Что самое неприятное, часть из этих неполадок перебрались в том числе на машины 2024 года. В масле таких пикапов обнаруживались металлические остатки изношенных деталей двигателей V6, которые в некоторых случаях приводили к выходу автомобиля из строя.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma

Еще один пикап, созданный с оглядкой на североамериканский рынок. В свежей вариации этой модели 2024 года выпуска Toyota предусмотрела бюллетень технического обслуживания в качестве ответа на частые поломки трансмиссий в «Такомах».

В рамках него компании пришлось заменить некоторые из 8-ступенчатых автоматических трансмиссий в таких пикапах, что сильно ударило по репутации автопроизводителя.

Lexus LX

Lexus LX

Toyota владеет брендом Lexus. И автомобили этой марки всегда были также супернадежными, но последняя генерация внедорожника LX неожиданно оказалась проблемной.

Как и в случае с Tacoma, некоторые версии Lexus LX столкнулись с проблемами с двигателем и последующим отзывом.

Кроме того, во внедорожниках обнаружились неисправности автоматической трансмиссии, также ставшие ударом для головной компании.