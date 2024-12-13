Представлена новая люксовая супер-яхта от Extra Yachts: она очень быстрая

Один из самых распространенных мифов о люксовых яхтах заключается в том, что это медленные лодки, которые просто плавают по воде. Однако мир яхтинга за последние годы заметно эволюционировал и современные суда, обладающие экстравагантной роскошью, умеют быть очень быстрыми.

Компания Extra Yachts накануне представила одну из таких лодок. Модель получила название Extra X106 Fast и является флагманом линейки FAST.

Extra Yachts

Построенная из композитных материалов яхта, усиленных углеволокном, обладает длиной в 32,3-метра и надстройкой, расположенной в носовой части.

Стратегическое расположение надстройки по направлению к носу помогло инженерам максимально повысить пригодность яхты для жизни благодаря просторной кормовой части, занимающей впечатляющие 85 квадратных метров в трех уровнях. Их занимают пляжный клуб, лаундж и обеденная зона.

Для тех, кто хочет наслаждаться морским бризом и панорамным видом, предусмотрен так называемый «летающий мост» на почти 50 квадратных метров по правому борту.

Extra Yachts

Владельцам и гостям яхты предлагают расположиться в трех гостевых каютах, расположенных на нижней палубе (две двухместные и VIP-каюта в кормовой части).

Но еще интереснее даже не все это, а техническая сторона лодки. Extra X106 Fast удалось сделать очень быстрой благодаря трем производительным двигателям MAN, каждый из которых выдает по 2000 лошадиных сил. Эта связка наделила яхту крейсерской скоростью в 30 узлов и «максималкой» в 40 узлов.