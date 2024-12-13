Срок ожидания в России автомобилей Mitsubishi Delica из Японии может достигать 8 месяцев

Санкции, а также сложности с оплатой автомобилей при их покупке на аукционах в Японии и сторонние мировые конфликты заметно увеличили сроки доставки машин в Россию.

По информации Daily-Motor, в некоторых случаях автомобили добираются до своих владельцев в течение не менее 4-5 месяцев, однако есть исключения, в которых срок доставки машин может доходить до 8 месяцев.

Одна из компаний, осуществляющих покупку и доставку в Россию машин из Японии, рассказала о случае, когда внедорожный минивэн Mitsubishi Delica 2020 года выпуска в 8-местном оснащении, приобретенный в «Стране восходящего солнца» в феврале 2024 года, добрался до своего владельца только в ноябре – спустя восемь месяцев с момента покупки.

Mitsubishi Delica D:5

Причиной задержки поставки машины называют неразбериху в портах Японии, где автомобиль погрузили в самый нижний контейнер и до него на отгрузку очередь шла крайне долго, а также Йеменских хуситов, перекрывших Красное море, и заставивших логистические компании искать альтернативные пути доставки контейнеров по всему миру.

Это создало большую перегрузку некоторых портов Японии, а ряд предзаказанных автомобилей попросту «завис» и долгое время не мог добраться до своих владельцев в России.