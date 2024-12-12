Lexus по-прежнему самый надежный люксовый автомобильный бренд, Audi первая среди европейцев

В конце каждого года американский журнал «Consumer Reports» раскрывает десятку автопроизводителей, делающих самые надежные автомобили. В ТОП-е 2024 года произошла небольшая перестановка – Subaru обогнала Toyota, став лучшей в массовом сегменте. Но как обстоят дела в других категориях?

Несмотря на то, что это сложно назвать сюрпризом, в люксовом классе наиболее крепкие машины делает Lexus. Прогнозируемый рейтинг надежности всех ее моделей в исследованиях «CR» оказался выше среднего или значительно выше среднего. Причем в этот список вошли как автомобили с ДВС, так и электрокары компании.

Одним из ключей к чрезвычайной надежности продукции этой компании аналитики называют постепенное внедрение новых технологий и планомерное улучшение всех аспектов своих автомобилей. Такой подход заметно отличается от других автопроизводителей, которые часто идут на кардинальный редизайн своих моделей с новыми, еще не проверенными временем технологиями.

В списке самых надежных автомобильных марок этого года доминируют японцы, но среди них есть два европейских бренда.

Лидером среди компаний из «Старого Света» стала Audi. Оценки ее моделей A4, A4 Allroad и Q7 принесли ей седьмое место в общей ТОП-е и позволили опередить BMW, замкнувшей десятку благодаря безотказности моделей 3-Series, 4-Series и негибридного X5.