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Чудеса тюнинга: владелец Tesla Cybertruck обернул свой пикап в мех

Машину привезли на выставку в Майами, где она вызвала большой интерес публики

Текст: Алиса Шашкова
Cybertruck Cybeartruck Tesla fur wrap Miami

Фантазия человека безгранична. И порой в его голову могут приходить самые странные мысли – к примеру, обернуть кузов дорогого электрического пикапа Tesla Cybertruck, выполненного из нержавейки, в мех.

Житель Майами (США) реализовал свою задумку, используя искусственную шерсть в каждом сантиметре панелей кузова «Кибертрака». И выглядит все это максимально необычно.

tesla cybertruck мех

Обертка пикапа Tesla представляет собой синтетический мех, которым некоторые компании набивают плюшевые игрушки. 

Что интересно, многим такой вариант тюнинга пришелся по вкусу. Так, к примеру, недавно «меховой Cybertruck» привезли на Неделю искусств в Майами. И автомобиль вызывал неподдельный интерес среди посетителей этой выставки. 

Фото:Соцсети

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