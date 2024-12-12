Чудеса тюнинга: владелец Tesla Cybertruck обернул свой пикап в мех

Фантазия человека безгранична. И порой в его голову могут приходить самые странные мысли – к примеру, обернуть кузов дорогого электрического пикапа Tesla Cybertruck, выполненного из нержавейки, в мех.

Житель Майами (США) реализовал свою задумку, используя искусственную шерсть в каждом сантиметре панелей кузова «Кибертрака». И выглядит все это максимально необычно.

Обертка пикапа Tesla представляет собой синтетический мех, которым некоторые компании набивают плюшевые игрушки.

Что интересно, многим такой вариант тюнинга пришелся по вкусу. Так, к примеру, недавно «меховой Cybertruck» привезли на Неделю искусств в Майами. И автомобиль вызывал неподдельный интерес среди посетителей этой выставки.