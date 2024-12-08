В Россию начали завозить новый брутальный китайский «джип», работающий на электричестве

Китайские автомобили продолжают ввозиться в Россию не только по официальным каналам, но и так называемыми «серыми» поставками.

Одним из объектов альтернативного импорта, который недавно стал доступен на нашем рынке, оказался брутальный внедорожник, приводящийся в движение за счет электричества. Машина носит название iCar 03, а ее разработчиком является «поднебесный» концерн Chery.

Что за iCar 03?

iCar 03

Автомобиль представляет собой электрический вседорожник с длиной в 4,2-метра, шириной 1,8-метра и высотой 1,7-метра. Расстояние между его осями равно 2,7-метрам. Машина выпускается в КНР под брендом iCar, который является одной из субмарок Chery.

«Паркетник» предлагается на родине в двух вариантах: с задним и полным приводом. Первый оснащен электрическим мотором, установленным на задней оси (на 184 лошадиные силы), а также батареями на 51 и 66 кВт/ч. Дальность хода с ними составляет от 401 до 501 километра.

В полноприводной модификации производительность iCar 03 составляет 278 «сил», максимальный запас хода благодаря батарее на 70 кВт/ч равен 501 километру.

iCar 03 в России, но пока неофициально

iCar 03

Серые импортеры завезли в Россию эту модель исключительно в полноприводном исполнении. Цены на нее варьируются от 2 миллионов 829 тысяч 600 до 3 миллионов 933 тысяч рублей.

Официальные поставки

В следующем году Chery обещает начать ввозить iCar 03 в Россию, но уже официально и предлагать под альтернативным брендом – Jaecoo. В случае с такими машинами их название будет звучать как J6, но оснащение, скорее всего, будет повторять оригинальный вседорожник.