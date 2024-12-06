Фейковый китайский Range Rover за 400 тысяч рублей c Alibaba сразился в гонке с настоящим внедорожником

Китайский автопром хоть и в гораздо меньших масштабах чем раньше, но продолжает делать копии популярных мировых моделей. Причем цены на клоны знаменитых машин отличаются кардинальным образом.
Журнал «Supercar Blondie» приобрел один из таких автомобилей с целью сравнить его с настоящим. И сделать это было решено в рамках драг-рейсинга.
Блогеры приобрели поддельный Range Rover с Alibaba за 4 тысячи долларов или около 400 тысяч рублей по нынешнему курсу. В качестве оппонента для него в гонке по прямой выставили оригинальный Range Rover от компании Land Rover. Результаты заезда оказались ожидаемыми даже несмотря на то, что ненастоящий внедорожник является электрическим.
Поддельный Range Rover оснащен электромотором мощностью 3500 Вт, а его запас хода составляет 90 километров. Но еще забавнее выглядят цифры его максимальной скорости – всего 50 километров в час, что аналогично многим электрическим скутерам.
Для того, чтобы сделать испытание более честным, оригинальный Range Rover в драг-заезде двигался задним ходом, но даже в таком позиционировании на трассе китайская подделка уступила заводскому автомобилю от Land Rover.
Единственным плюсом копии была названа ее цена, которая оказалась в 37 раз ниже, чем стоимость настоящего британского премиального вседорожника.