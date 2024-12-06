Фейковый китайский Range Rover за 400 тысяч рублей c Alibaba сразился в гонке с настоящим внедорожником

Китайский автопром хоть и в гораздо меньших масштабах чем раньше, но продолжает делать копии популярных мировых моделей. Причем цены на клоны знаменитых машин отличаются кардинальным образом.

Журнал «Supercar Blondie» приобрел один из таких автомобилей с целью сравнить его с настоящим. И сделать это было решено в рамках драг-рейсинга.

Блогеры приобрели поддельный Range Rover с Alibaba за 4 тысячи долларов или около 400 тысяч рублей по нынешнему курсу. В качестве оппонента для него в гонке по прямой выставили оригинальный Range Rover от компании Land Rover. Результаты заезда оказались ожидаемыми даже несмотря на то, что ненастоящий внедорожник является электрическим.

Гонка китайской копии Range Rover и оригинального внедорожника. Фото: Supercar Blondie

Поддельный Range Rover оснащен электромотором мощностью 3500 Вт, а его запас хода составляет 90 километров. Но еще забавнее выглядят цифры его максимальной скорости – всего 50 километров в час, что аналогично многим электрическим скутерам.

Гонка китайской копии Range Rover и оригинального внедорожника. Фото: Supercar Blondie

Для того, чтобы сделать испытание более честным, оригинальный Range Rover в драг-заезде двигался задним ходом, но даже в таком позиционировании на трассе китайская подделка уступила заводскому автомобилю от Land Rover.

Единственным плюсом копии была названа ее цена, которая оказалась в 37 раз ниже, чем стоимость настоящего британского премиального вседорожника.