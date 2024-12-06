«Заряженный» хэтчбек Honda грозят привести в Россию по цене дороже 10 миллионов рублей

Новыми Honda Civic 11 поколения в России уже никого не удивить. Такие машины ввозят к нам с 2022 года. Другое дело «заряженная» версия этой модели, появившаяся в Японии несколько лет назад и продающаяся лимитированными тиражами.

Накануне Daily-Motor выяснил, что в Россию предлагают привезти «горячую» пятидверку Honda Civic Type R 2024 года выпуска. Вот только цена такого автомобиля будет невероятно высокой.

«Серый» импортер South Asia Technology выложил в сеть объявление о возможности заказать через него из Японии новый Honda Civic Type R с пробегом до 300 километров. Стоимость такой машины составляет невероятные 10 миллионов 500 тысяч рублей.

Honda Civic Type R 2024

Для сравнения, на самом японском рынке за такие хот-хэтчи просят от 4 миллионов 997 тысяч 300 иен, что эквивалентно сумме в 3 миллиона 345 тысяч российских рублей по действующему валютному курсу на момент написания этой заметки.

Под капотом «заряженного» Civic, который можно привезти в РФ из Японии, будет установлен 2-литровый бензиновый «наддувный» двигатель K20 VTEC, работающий в связке с шестискоростной механической коробкой передач и передним приводом. Отдача мотора составит 330 лошадиных сил (420 Нм).

Honda Civic Type R 2024

Внешне такой автомобиль будет отличаться от простого Civic наличием большого заднего антикрыла, 19-дюймовыми 10-спицевыми колесами, обутыми в покрышки Michelin Pilot Sport 4S, и выхлопа с двумя патрубками.