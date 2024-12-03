Рестайлинг маленького кроссовера Toyota Aygo X: как автомобиль будет выглядеть без камуфляжа

Недавно Toyota приступила к первым тестам прототипа рестайлингового кроссовера Aygo X. Эта модель является одной из самых компактных в гамме SUV японской марки и одно время даже предлагалась на российском рынке благодаря «серому» импорту.

Какие внешние изменения принесет с собой плановое обновление этого автомобиля показал дизайнер, известный в Сети под ником «Enhance_Cars». Независимый художник опубликовал неофициальный рендер реформенного Aygo X, перед этим внимательно рассмотрев шпионские фото машины в камуфляже.

По мнению специалиста по компьютерной графике, модернизация экстерьера мини-кроссовера «Тойоты» затронет по большей части «передок» и «корму» автомобиля, где появится другой бампер с более агрессивными линиями, переделанные фары со ДХО в форме бумерангов, а не букв «C», капот, а также другие фонари.

Неофициальный рендер обновленного кроссовера Toyota Aygo X. Автор: Enhance_Cars

Боковины машины могут остаться неизменными, ровно как и техническая сторона модели.

Сегодня Aygo X, спроектированный на модульной архитектуре TNGA-B, предлагается на основных рынках сбыта с литровой бензиновой атмосферной «тройкой», выдающей 71 лошадиную силу и 93 Нм крутящего момента. Не исключено, что в рестайлинговой версии к этому мотору добавится еще и гибридный силовой агрегат, но какой именно пока неизвестно.

Презентовать реформенный мини-кроссовер Toyota собираются ориентировочно во второй половине следующего года.