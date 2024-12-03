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Рестайлинг маленького кроссовера Toyota Aygo X: как автомобиль будет выглядеть без камуфляжа

Опубликованы неофициальные рендеры

Текст: Ростислав Архипов
Снимок экрана 2024 12 03 в 17.44.01

Недавно Toyota приступила к первым тестам прототипа рестайлингового кроссовера Aygo X. Эта модель является одной из самых компактных в гамме SUV японской марки и одно время даже предлагалась на российском рынке благодаря «серому» импорту. 

Какие внешние изменения принесет с собой плановое обновление этого автомобиля показал дизайнер, известный в Сети под ником «Enhance_Cars». Независимый художник опубликовал неофициальный рендер реформенного Aygo X, перед этим внимательно рассмотрев шпионские фото машины в камуфляже.

По мнению специалиста по компьютерной графике, модернизация экстерьера мини-кроссовера «Тойоты» затронет по большей части «передок» и «корму» автомобиля, где появится другой бампер с более агрессивными линиями, переделанные фары со ДХО в форме бумерангов, а не букв «C», капот, а также другие фонари. 

Снимок экрана 2024 12 03 в 17.44.10
Неофициальный рендер обновленного кроссовера Toyota Aygo X. Автор: Enhance_Cars

Боковины машины могут остаться неизменными, ровно как и техническая сторона модели.

Сегодня Aygo X, спроектированный на модульной архитектуре TNGA-B, предлагается на основных рынках сбыта с литровой бензиновой атмосферной «тройкой», выдающей 71 лошадиную силу и 93 Нм крутящего момента. Не исключено, что в рестайлинговой версии к этому мотору добавится еще и гибридный силовой агрегат, но какой именно пока неизвестно.

Презентовать реформенный мини-кроссовер Toyota собираются ориентировочно во второй половине следующего года. 

Фото:Enhance_Cars

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