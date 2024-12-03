Nissan Qashqai Concept: с него началось повальное помешательство в мире на кроссоверах

На звание первого в мире кроссовера в истории претендует несколько моделей, но тем, кто популяризировал их в массах был только один – Nissan Qashqai. Этот японский «паркетник» проложил путь для других представителей нового класса (SUV – Sport Utility Vehicle), а отправной точкой для него стал концепт-кар образца 2004 года.

Nissan Qashqai Concept

Премьера прототипа «Кашкая» состоялась на автосалоне в Женеве в 2004 году. Автомобиль обладал рядом смелых решений, которые не дошли до товарного «кросса», но уже тогда дал ясно понять, как будут выглядеть основные линии того, что впоследствии окажется мировым бестселлером.

Спереди машине досталось минималистичное оформление кузова с решеткой радиатора, разделенной на три секции и логотипом посередине, необычными V-образными ДХО, перевернутыми вверх ногами, и двухуровневой оптикой.

Пластикового обвеса, защищающего пороги и крылья, у концепта не было, но впоследствии именно он стал визитной карточкой современных кроссоверов.

Одной из самых ярких деталей прототипа Qashqai стало отсутствие у него центральной стойки кузова, благодаря чему в машине реализовали премиальное решение с открывающимися в разные стороны дверьми. Кроме того, у него были потайные дверные ручки – их сегодня используют многие даже непремиальные автопроизводители.

Внутри автомобиль предлагал суперсовременный интерьер для тех времен с центральным мультимедийным экраном, необычным тоннелем снизу без селектора трансмиссии, трехспицевым рулем и футуристичными сиденьями.

Изюминкой салона концепта стала возможность складывания кресел вбок, что позволяло обеспечить большую погрузочную площадку от багажника до заднего ряда.

На создание серийного варианта кроссовера ушло три года и товарный вариант Qashqai появился в 2007 году, впоследствии став бестселлером мирового рынка кроссоверов. Автомобиль создал моду на эти кузова и сейчас большинство автопроизводителей (даже Ferrari, Lamborghini и Bentley) не видят свои модельные ряды без таких машин.