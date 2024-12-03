Самый надежный кроссовер Honda оказался самым опасным для своих владельцев

Honda делает очень крепкие машины, но в сегменте кроссоверов одним из ее лучших автомобилей по надежности считается «паркетник» CR-V. Но, как оказалось, этот прочный SUV параллельно является еще и самым опасным авто, предлагаемым японским автомобильным брендом.

Исследование «iSeeCars» гласит, что Honda CR-V Hybrid является самой опасной моделью в гамме Honda. Машина занимает пятое место в списке машин, в которых чаще всего погибают пассажиры в ДТП. Общий антирейтинг включает в себя 23 модели и основывается на коэффициенте смертельных аварий на миллиард автомобильных миль.

Honda CR-V 2024

Оказалось, что в случае с CR-V Hybrid вероятность смертельного ДТП в 4,6-раза выше (коэффициент 13,2), чем в среднем по всей отрасли (коэффициент 2,8). В сегменте кроссоверов это второй результат. Хуже дела обстоят только с Hyundai Venue, в котором вероятность погибнуть в аварии в 6,3-раза выше среднего.

Несмотря на то, что CR-V 2024 года является победителем в номинации Top Safety Pick от Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), он не дотянул до звания Top Safety Pick+. В свежих краш-тестах кроссовер получил плохую оценку за защиту грудной клетки задних пассажиров и их удерживание ремнями безопасности.

Параллельно с этим CR-V Hybrid является самым безотказным кроссовером в гамме Honda. Рейтинг надежности этой модели, согласно исследованию «U.S.News», составляет 85 баллов из 100. Причем гибридный вариант машины превосходит обычный на 1 балл.

Honda CR-V 2024

В среднем CR-V служит своим владельцам от 250 до 300 тысяч миль или 400 – 485 тысяч км, но нередко при должном обслуживании и внимании со стороны владельца переваливает за эти отметки пробега.