Компактный премиальный кроссовер Lexus с прорывным названием привезли в Россию по цене в 4,5 миллиона рублей

В России стал доступен новый премиальный кроссовер компании Lexus. Автомобиль появился в середине 2023 года, а с начала 2024 года вышел на мировой рынок. Теперь его стало возможно купить даже в России, где «Лексус» уже давно не предлагает свои машины официально.

Речь идет о Lexus LBX. Название этой модели расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover или «прорывной кроссовер Lexus».

Вседорожник является одним из самых компактных и недорогих SUV в линейке люксового японского автопроизводителя. Длина такого автомобиля составляет 4,2-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра.

Lexus LBX

Предлагаемые в России экземпляры LBX оснащаются гибридными силовыми установками, в основе которых лежит 1,5-литровый безнаддувный двигатель. Его мощность равна 91 лошадиной силе, а пиковый крутящий момент равен 120 Нм. Но вкупе с электрическим довеском производительность такого тандема достигает 136 «силам» и 185 Нм крутящего момента соответственно.

Привод – передний, а в качестве трансмиссий в них используется вариатор.

Интерьер Lexus LBX

Стоимость новых Lexus LBX в РФ, продающихся у нас как вживую, так и под заказ, начинается с цифры в 4,5 миллиона рублей.