В Россию приехал маленький седан Kia за 2 миллиона рублей

Параллельный импорт продолжает активно использоваться «серыми» автосалонами для расширения ассортимента своих машин. Так, к примеру недавно в Россию приехал субкомпактный седан, который сегодня можно купить имея в кармане чуть больше 2 миллионов рублей.

Daily-Motor.Ru выяснил, что речь идет о модели Kia Pegas. Это маленькая 4-дверка, которую корейский автопроизводитель продает на китайском рынке. Автомобиль считается чуть ли не самым бюджетным среди моделей Kia в мире.

Длина «Пегаса» составляет 4,3-метра, ширина – 1,7-метра, а высота – 1,5-метра. Таким образом седан заметно компактнее модели Rio, долгое время остававшейся бестселлером российского рынка.

Построенный на платформе «Рио» (он же K2 в КНР) автомобиль несмотря на свой статус бюджетника может похвастать неплохим оснащением. В его арсенал могут входить системы помощи водителю вроде ABS и ESC (антиблок и контроль устойчивости машины соответственно), а также электрические стеклоподъемники и даже система кондиционирования воздуха в салоне.

Приводит в движение Pegas 1,4-литровый бензиновый «атмосферник», максимальная отдача которого равна 95 лошадиным силам и 132 Нм крутящего момента. В качестве ассистента для этого двигателя используется 4-скоростная АКПП.

Новые Kia Pegas сейчас предлагаются к покупке в Москве. Машины продает крупный автосалон, основной специализацией которого является торговля автомобилями, ввезенными по альтернативному импорту.