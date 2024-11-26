В Россию привезли нового премиального «японца» по внушительной цене

Acura RDX 2024. Фото Acura

В России хорошо известны автомобили Honda, тогда как премиальный суббренд этой японской марки на нашем рынке никогда не был в фаворе. Acura была создана как марка, предназначенная для продаж машин в США, но какое-то время даже официально просуществовала в России. Впрочем, с 2016 года такие машины к нам не поставлялись. По крайней мере до недавнего времени.

По данным Daily-Motor.Ru, один из крупных автомобильных салонов в Санкт-Петербурге, торгующих параллельно импортированными автомобилями, выставил на продажу в РФ новые кроссоверы Acura RDX. Это премиальные вседорожники, которые завезли в Россию из Штатов.

Новые машины в базовой версии и варианте Аdvаnсe Рaсkаge предлагают как в живом виде, так и в качестве автомобилей, которые можно привезти под заказ.

Acura RDX 2024. Фото Acura

Дилер утверждает, что доставка машин займет ориентировочно 45 дней и готов предоставить на них официальную гарантию от автосалона.

Кроссоверы укомплектованы 2-литровым бензиновым турбомотором Honda на 272 лошадиные силы. У них полный привод и автоматическая коробка передач.

Acura RDX 2024. Фото Acura

В арсенал новых Acura RDX входят 20-дюймовые колеса, информационно-развлекательная система с десятидюймовым дисплеем, штатный навигатор, 2-зонная климатическая система, панорамная крыша и многое другое.

Стоят такие машины недешево. За новые экземпляры RDX из США продавец хочет получить 6 миллионов 770 тысяч рублей в случае с базовым кроссовером и 7 миллионов 825 тысяч рублей за «паркетник» в варианте Advanced Package.