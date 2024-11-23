Разработчики Need Ford Speed Underground рассказали, чем руководствовались создавая игру

В этом году легендарной игре Need Ford Speed исполняется 30 лет. За три десятилетия франшиза обеспечила ее создателей более 150 миллионами продаж. В преддверии юбилея разработчики знаменитой серии гоночных компьютерных игр рассказали, чем руководствовались, когда создавали свои шедевры.

По словам креативного директора Need Ford Speed Unbound Джона Стэнли, во главе угла всегда стояло и стоит правило трех: «Контекст, кастомизация и последствия».

В первом случае вокруг действий в каждой игре есть четкая контекстуальная рамка. Автор игры объясняет ее следующим образом:

«Почему я еду на этой машине из точки А в точку Б? Почему вы просите меня улучшить эту машину с уровня B до уровня A? За всем этим стоит контекст».

Что касается элемента кастомизации, то здесь все начиналось с выбора цвета и заканчивалось глубокими рестмодами и нестандартными дизайнами, достойными, чтобы оказаться на выставках в галереях.

Финальный аспект, которым руководствовались разработчики игры, носит имя последствия. По словам Джона Стэнли, это главное, что отличает Need For Speed от остальных.

Игроку дается выбор, рискнуть и победить, либо потерять все призовые, заработанные большим трудом. И тем самым это держит его в максимальном напряжении.