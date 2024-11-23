Появились новые подробности о внедорожном минивэне Mitsubishi Delica D:6 

Внедорожный минивэн Mitsubishi Delica D:5 продается с 2007 года, но несмотря на возраст занимает прочные позиции в своем сегменте на японском рынке. Впрочем, это не мешает компании параллельно разрабатывать модель нового поколения D:6, которая, как ожидается, увидит свет уже в ближайшие годы.

Портал «Best Car Web», известный тем, что то и дело делится инсайдерскими сведениями о популярных японских моделях, раскрыл о новой генерации «Делики» свежие подробности.

Mitsubishi D:X Concept 2023

Журналисты этого издания сообщают, что в основе Delica D:6 будет лежать концепт-кар Mitsubishi D:X Concept, презентация которого состоялась на японской выставки мобильности в 2023 году. Тот прототип использовал рядный 2,4-литровый двигатель от Outlander PHEV, работающий в паре с электрическими моторами спереди и сзади.

Моторизированный привод для езды по бездорожью обеспечит система S-AWC, которая сможет управлять поведением автомобиля, точно контролируя крутящий момент даже на скользкой дороге и при езде по грязи, а также обеспечивать пассажирам максимально возможный комфорт с отсутствием тряски.

Mitsubishi D:X Concept 2023

Предполагается, что внешне машина заметно изменится и будет похожа на концептуальный минивэн 2023 года.

Вместе с дизайном поменяется и ее цена. Японская пресса пророчит новой Delica D:6 гораздо более высокий прайс, чем сегодня просят за ее предшественницу D:5, которая стоит от 4 миллионов 150 тысяч до 4 миллионов 730 тысяч иен или 2 миллиона 800 – 3 миллиона 190 тысяч рублей по действующему курсу валют.

Презентация нового поколения Mitsubishi Delica должна состояться в течение следующего года, а продажи машину начнутся ближе к 2026 году.