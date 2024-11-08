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Составлен список из 10 машин, которые люди «скидывают» быстрее всего 

На то есть определенные причины

Текст: Ростислав Архипов
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Понять хорош автомобиль или нет можно только после опыта его эксплуатации. После очарования нередко наступает разочарование, что вынуждает владельца быстро избавляться от своей машины и искать новую.

Американский портал «Motorbiscuit» составил десятку автомобилей, которые по его статистике владельцы «скидывают» быстрее всего. В каждом из случаев названы конкретные причины такого поведения.

Оказалось, что чаще всего людей не устраивает динамика их машины, а также плохая вместительность и низкая экономичность.

  • Chevrolet Trax (плохая производительность, тесный салон, отсутствие интересных функций)
  • Nissan Sentra (отсутствие производительности и технологий, проблемы с управляемостью и комфортом)
  • Fiat 500X (ограниченное пространство в салоне, высокий расход топлива, посредственные характеристики)
  • Dodge Journey (невнятная производительность, устаревшие технологии, отсутствие комфорта)
  • Volkswagen Atlas Cross Sport (проблемы с управляемостью, слабая экономичность, отсутствие плавной и комфортной езды)
  • Jeep Renegade (проблемы с надежностью)
  • Ford EcoSport (невпечатляющая производительность двигателей, тесный салон, небогатое оснащение)
  • Chevrolet Spark (компромиссность абсолютно во всем)
  • Hyundai Veloster (низкая практичность, жесткая подвеска, отсутствие пространства на задних сиденьях)
  • Subaru Ascent (отсутствие плавности хода, проблемы с надежностью на малых пробегах).

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Фото:Chevrolet

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