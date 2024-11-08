Составлен список из 10 машин, которые люди «скидывают» быстрее всего 

Понять хорош автомобиль или нет можно только после опыта его эксплуатации. После очарования нередко наступает разочарование, что вынуждает владельца быстро избавляться от своей машины и искать новую.
Американский портал «Motorbiscuit» составил десятку автомобилей, которые по его статистике владельцы «скидывают» быстрее всего. В каждом из случаев названы конкретные причины такого поведения.
Оказалось, что чаще всего людей не устраивает динамика их машины, а также плохая вместительность и низкая экономичность.
- Chevrolet Trax (плохая производительность, тесный салон, отсутствие интересных функций)
- Nissan Sentra (отсутствие производительности и технологий, проблемы с управляемостью и комфортом)
- Fiat 500X (ограниченное пространство в салоне, высокий расход топлива, посредственные характеристики)
- Dodge Journey (невнятная производительность, устаревшие технологии, отсутствие комфорта)
- Volkswagen Atlas Cross Sport (проблемы с управляемостью, слабая экономичность, отсутствие плавной и комфортной езды)
- Jeep Renegade (проблемы с надежностью)
- Ford EcoSport (невпечатляющая производительность двигателей, тесный салон, небогатое оснащение)
- Chevrolet Spark (компромиссность абсолютно во всем)
- Hyundai Veloster (низкая практичность, жесткая подвеска, отсутствие пространства на задних сиденьях)
- Subaru Ascent (отсутствие плавности хода, проблемы с надежностью на малых пробегах).