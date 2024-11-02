Toyota хочет выпустить хардкорный пикап Land Cruiser? Журналисты узнали ответ

Японский автопроизводитель Toyota готовится удивить посетителей выставки SEMA 2024, которая пройдет в ноябре в Лас-Вегасе, новым концепт-каром, представляющим собой хардкорный пикап на базе внедорожника Land Cruiser 250. Машину, получившую название ROX, уже показали на тизерах и вживую. Ожидается, что она будет представлять собой сильно модифицированный вариант пикапа без крыши, сделанный из нового внедорожника.

Концепт Toyota Land Cruiser ROX. Фото: Toyota

Что интересно, Toyota намекнула, что этот автомобиль может превратиться в реальную серийную модель. Но насколько это реалистично? Журналисты «CarsCoops» спросили об этом лично представителей компании.

Сама Toyota описывает концепцию ROX как «бесшовное сочетание прочной долговечности и свободы под открытым небом, предлагая захватывающий новый взгляд на классический Toyota Land Cruiser, который можно легко представить в качестве будущей серийной модели».

Концепт Toyota Land Cruiser ROX. Фото: Toyota

Но намекает ли представленный концепт ROX на серийный пикап на базе Land Cruiser? Вот что ответил представитель Toyota:

«У нас нет официального заявления на эту тему, но SEMA — это возможность изучить и протестировать концепции. CALTY Land Cruiser ROX – это концептуальный автомобиль, и мы посмотрим, как мир отреагирует на него».

Концепт Toyota Land Cruiser ROX. Фото: Toyota

Назвать эти слова подтверждением сложно, но одновременно их нельзя трактовать как опровержение. Более того, концепт ROX, судя по его описанию, был разработан компанией CALTY (это та же команда, которая участвовала в создании товарного Land Cruiser 250).