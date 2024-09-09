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Новый хардкорный внедорожник Nissan получит имя Xterra: как он будет выглядеть

Опубликованы первые неофициальные изображения машины

Текст: Алексей Шмидт
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Весной этого года в Сети начали активно обсуждаться слухи о планах Nissan вернуть в строй название Xterra. Это имя использовалось компанией в период с 1999 по 2015 годы, а сам автомобиль, получивший его, успел пережить одну смену генерации, но был снят с конвейера из-за невысокой популярности.

С недавних пор спрос на рамные внедорожники заметно вырос, а это значит, что вероятность возрождения Xterra теперь высока. Как может выглядеть такая модель показал цифровой художник «Enoch Gonzales», опубликовавший собственное видение дизайна этого проекта.

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Инсайдеры, ознакомленные с планами «Ниссан», сообщали, что руководство компании собирается сделать Xterra истинным внедорожником, но при этом хочет, чтобы он был относительно доступным (на фоне его конкурентов). 

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Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются, но если взглянуть на его потенциальный дизайн, то машина действительно выглядит как «хардкорный» вездеход. 

Если независимый дизайнер окажется прав и новый Xterra будет выглядеть именно так, то автомобиль получит боковины, отсылающие к его предшественнику с характерной асимметричной формой остекления и спрятанными в стойках задними дверными ручками. 

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Спереди внедорожнику могут достаться C-образные светодиодные дневные ходовые огни, аккуратно вписанные в прямоугольные блоки фар, а также узкая решетка радиатора с дополнительными воздуховодами в капоте, квадратная облицовка колесных арок из пластика, стальная защита днища, продвинутые рейлинги на крыше и задние фонари с рисунком в виде знака «&».

Под капотом новинки, которая с большой долей вероятности станет одним из главных конкурентов Toyota 4Runner, может расположиться гибридная силовая установка, но какая именно пока загадка.

Сроки выпуска нового Nissan Xterra не раскрываются. 

Источник:Kuruma-News
Фото:enochgonzalesdesigns

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