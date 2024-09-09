Новый хардкорный внедорожник Nissan получит имя Xterra: как он будет выглядеть

Весной этого года в Сети начали активно обсуждаться слухи о планах Nissan вернуть в строй название Xterra. Это имя использовалось компанией в период с 1999 по 2015 годы, а сам автомобиль, получивший его, успел пережить одну смену генерации, но был снят с конвейера из-за невысокой популярности.

С недавних пор спрос на рамные внедорожники заметно вырос, а это значит, что вероятность возрождения Xterra теперь высока. Как может выглядеть такая модель показал цифровой художник «Enoch Gonzales», опубликовавший собственное видение дизайна этого проекта.

Инсайдеры, ознакомленные с планами «Ниссан», сообщали, что руководство компании собирается сделать Xterra истинным внедорожником, но при этом хочет, чтобы он был относительно доступным (на фоне его конкурентов).

Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются, но если взглянуть на его потенциальный дизайн, то машина действительно выглядит как «хардкорный» вездеход.

Если независимый дизайнер окажется прав и новый Xterra будет выглядеть именно так, то автомобиль получит боковины, отсылающие к его предшественнику с характерной асимметричной формой остекления и спрятанными в стойках задними дверными ручками.

Спереди внедорожнику могут достаться C-образные светодиодные дневные ходовые огни, аккуратно вписанные в прямоугольные блоки фар, а также узкая решетка радиатора с дополнительными воздуховодами в капоте, квадратная облицовка колесных арок из пластика, стальная защита днища, продвинутые рейлинги на крыше и задние фонари с рисунком в виде знака «&».

Под капотом новинки, которая с большой долей вероятности станет одним из главных конкурентов Toyota 4Runner, может расположиться гибридная силовая установка, но какая именно пока загадка.

Сроки выпуска нового Nissan Xterra не раскрываются.