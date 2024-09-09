Самый дорогой кроссовер Kia теперь доступен в России

В 2023 году Kia рассекретила свой новый кроссовер, который стал самым большим и дорогим в SUV-линейке корейского автопроизводителя. С тех пор эта модель успела выйти на многие рынки сбыта, а теперь появилась и в России (по параллельному импорту).

По информации Daily-Motor.Ru, в РФ начались продажи новых кроссоверов Kia EV9. Это 5-метровые «паркетники», построенные на супер-современной архитектуре E-GMP, которая создана специально для электрокаров.

EV9 способен похвастать 3-метровой колесной базой, которая превосходит все, даже самые крупные SUV-модели компании, в том числе внедорожник Mohave и кроссовер Telluride.

В Россию Kia EV9 привезли по альтернативным каналам поставок и пока только в одной модификации – с электромотором на 385 лошадиных сил и полным приводом, а также с батареей емкостью 100 кВт/ч. На одном заряде она способна преодолевать до 540 километров (по циклу WLTP).

С места до 100 километров в час такие EV9 разгоняются всего за 5,3-секунды, а для того, чтобы восстановить запас их аккумулятора для пробега в 240 километров понадобится только 15 минут.

Цены на Kia EV9 в России нанимаются от 7 миллионов 400 тысяч рублей. Сейчас их продает только один дилер, находящийся в Новосибирске.