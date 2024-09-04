В Россию начали ввозить альтернативный BMW X7, который намного круче оригинала

Кроссоверами BMW X7 в России сегодня никого не удивишь. Такие машины ввозят по параллельному импорту «пачками» и продают множество дилеров. Другое дело – суперкроссовер, построенный на базе этой модели, выглядящий и оснащенный гораздо лучше, чем оригинал.

Как выяснила редакция Daily-Motor.Ru, в России стал доступен альтернативный BMW X7 2024 года, который выпускает немецкая фирма Alpina. Этот бренд собирается слиться с BMW Group в конце 2025 года, но пока продолжает делать свои машины самостоятельно.

Премьера модели XB7, являющейся доработанным вариантом BMW X7, состоялась четыре года назад, а два года назад этот «паркетник» прошел через обновление. В качестве отправной точки для этой модели выступило исполнение X7 M60i XDrive, комплектующееся 4,4-литровым бензиновым твин-турбомотором V8, соединенным с 48-вольтовым стартер-генератором, который интегрировали в 8-скоростную АКПП.

Отдача мотора составляет 640 л.с., а его крутящий момент равен 800 Нм. Благодаря этому Alpina XB7 способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,2-секунды, а «максималка» модели ограничена на отметке в 290 км/ч. Это быстрее, чем подобное делает оригинальный BMW X7 (разница составляет полсекунды и 50 км/ч соответственно).

Внешне Alpina XB7 отличается от исходного заводского баварского кроссовера наличием собственного обвеса, который включает в себя более продвинутые бампера и специальные колесные диски.

Цены на ввезенные по альтернативному импорту машины в России сейчас начинаются от 24 миллионов рублей. «Серые» автосалоны, торгующие ими, расположены только в Москве и Санкт-Петербурге.