В Китае удивились, что Toyota Land Cruiser Prado не дешевеет по сравнению с местными внедорожниками

В России китайские автомобили сложно назвать образцами ликвидности, но обстоятельства, сложившиеся в последние годы, позволили им заметно прибавить в этом параметре. Впрочем, им по-прежнему далеко до того, чтобы навязать борьбу японским машинам. Причем даже на местном рынке.

Журналист «поднебесного» издания «Sohu» рассказал историю о том, как захотел приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser Prado предыдущего поколения и был сильно удивлен, что несмотря на устаревание он стоит гораздо дороже современных местных внедорожников:

«Два дня назад я позволил другу в автосалон и рассказал, что хочу купить предыдущий «Прадо». Я был уверен, что прошлое поколение этой машины с выходом нового должно было резко упасть в цене. Да и на рынке сейчас есть немало китайских внедорожников на современных источниках энергии. Но, к сожалению, цена Prado все еще очень высока».

По словам журналиста из Китая, в среднем спустя 4 года остаточная стоимость японских рамных вседорожников в КНР колеблется в районе 80%, что невероятно по сравнению с продукцией местного автопрома.

Эксперт уверен, что это обстоятельство обусловлено целым рядом причин. В их числе он называет уникальность сегмента «хардкорных» внедорожников, покупатели которых ценят не современные «фишки» и технологии, а надежную и проверенную годами конструкцию:

«В этом классе люди уделяют большее внимание скорее фактическим показателям, нежели маркетинговым характеристикам. Многие высмеивают Toyota за ее простецкое оснащение, но по факту такие машины берут не за это, а за их надежность и долговечность даже при эксплуатации в экстремальных условиях».

Автор статьи отмечает, что ультрасовременные китайские внедорожники во многом превосходят Prado по параметрам, но не дотягивают до него в реальности как с точки зрения качеств, демонстрируемых на бездорожье, так и по узнаваемости и надежности:

«Преимущество Prado в том, что его нельзя описать голыми цифрами из рекламного буклета. Он обладает прочностью, которую трудно с чем-то сравнить при езде в сложных и даже суровых условиях».

Средние цены на предыдущее поколение Toyota Land Cruiser Prado Китая действительно выглядят слегка завышенными. В большинстве стран мира стоимость таких машин составляет в среднем при пересчете на «поднебесную» валюту 300 тысяч юаней (порядка 3,7 миллиона рублей), однако в КНР за них просят минимум полмиллиона юаней (больше 6 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Для сравнения, в России новые экземпляры Toyota Land Cruiser Prado сейчас стоят от 7 миллионов 950 тысяч рублей.