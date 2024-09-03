В Китае удивились, что Toyota Land Cruiser Prado не дешевеет по сравнению с местными внедорожниками

В России китайские автомобили сложно назвать образцами ликвидности, но обстоятельства, сложившиеся в последние годы, позволили им заметно прибавить в этом параметре. Впрочем, им по-прежнему далеко до того, чтобы навязать борьбу японским машинам. Причем даже на местном рынке.
Журналист «поднебесного» издания «Sohu» рассказал историю о том, как захотел приобрести внедорожник Toyota Land Cruiser Prado предыдущего поколения и был сильно удивлен, что несмотря на устаревание он стоит гораздо дороже современных местных внедорожников:
По словам журналиста из Китая, в среднем спустя 4 года остаточная стоимость японских рамных вседорожников в КНР колеблется в районе 80%, что невероятно по сравнению с продукцией местного автопрома.
Эксперт уверен, что это обстоятельство обусловлено целым рядом причин. В их числе он называет уникальность сегмента «хардкорных» внедорожников, покупатели которых ценят не современные «фишки» и технологии, а надежную и проверенную годами конструкцию:
Автор статьи отмечает, что ультрасовременные китайские внедорожники во многом превосходят Prado по параметрам, но не дотягивают до него в реальности как с точки зрения качеств, демонстрируемых на бездорожье, так и по узнаваемости и надежности:
Средние цены на предыдущее поколение Toyota Land Cruiser Prado Китая действительно выглядят слегка завышенными. В большинстве стран мира стоимость таких машин составляет в среднем при пересчете на «поднебесную» валюту 300 тысяч юаней (порядка 3,7 миллиона рублей), однако в КНР за них просят минимум полмиллиона юаней (больше 6 миллионов рублей по нынешнему курсу).
Для сравнения, в России новые экземпляры Toyota Land Cruiser Prado сейчас стоят от 7 миллионов 950 тысяч рублей.